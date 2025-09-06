Miguel “Piojo” Herrera le tiró la responsabilidad del empate en Nicaragua a un motivo que criticó mucho

Miguel Herrera fue crítico con el desempeño de la Selección de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Miguel “Piojo” Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica, fue muy crítico de un detalle que no le gustó de la Tricolor este viernes ante Nicaragua.

Para el entrenador mexicano, a la Sele le faltó actitud y entregarse cómo debía en el campo, ante un rival que los superó en ese aspecto.

“No lo hicimos, no nos entregamos de la manera que debíamos. No manejamos el encuentro como lo debimos manejar. Debimos tener más actitud al tener la pelota. Ellos, con 10 hombres, redoblaron esfuerzos y se encontraron una equivocación nuestra y el penal. Dejamos de hacer lo que hablamos en el vestidor”, comentó.

El Piojo se fue chiva con la actitud que asegura tomó el equipo una vez se puso adelante en el partido y ante un rival que tenía un jugador menos.

“Lo que habíamos logrado, ponernos arriba en el marcador y jugar con uno más, pero dejamos crecer al rival y ellos se mataron, empataron, gracias a sus deseos y ganas. Nos empataron un partido que creo debimos mejorar”, aseguró.

Herrera además indicó que tras lo visto en Managua, Honduras y Haití no la tendrán fácil cuando visiten ese estadio ante un rival tan voluntarioso.

“Vamos a trabajar bien para sacar los partidos en casa, que son los importantes. Quien venga acá va a tener las cosas difíciles por la actitud. Quien venga aquí va a sufrir por lo que haga Nicaragua, por su actitud”, añadió.

