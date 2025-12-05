Costarricense que destacó en el Mundial sub-17 hará una pasantía en la Juventus

Una costarricense, que destacó en la Copa del Mundo sub-17 de Marruecos, hará una pasantía con el equipo femenino de la Juventus de Italia.

Se trata de la portera Valeria Fernández, quien tuvo una gran participación en el Mundial y es recordada por detenerle un penal a la Selección de Brasil, el 21 de octubre pasado, durante el torneo en Marruecos.

Valeria es vecina de Ticabán, comunidad del cantón de Pococí, y el martes anterior recibió la noticia durante el Concejo Municipal de ese cantón limonense.

La portera de la Selección sub-17, Valeria Fernández, hará una pasantía en la Juventus. Foto: Prensa FCRF. (Prensa Fedefútbol/Prensa Fedefútbol)

La pasantía de Valeria Fernández

Fernández tiene 17 años y estará en Italia por 3 meses. Uno de sus entrenadores, Jimmy Núñez, quien dirige al equipo de Pococí en el torneo femenino, fue el que le dio la noticia.

“Estamos muy contentos porque este ha sido el objetivo de nosotros como institución. Imagínense lo que significa para nosotros saber que una niña de nuestra institución va a salir directo a la Juventus, no va a cualquier equipo“, destacó Núñez en la municipalidad.