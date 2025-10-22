Esto sintió Valeria Fernández, portera de la sub 17, antes y después de tapar un penal a Brasil al minuto 90

Valeria Fernández atajó el penal para Costa Rica ante Brasil. (Prensa Fedefútbol/Prensa Fedefútbol)

La guardameta Valeria Fernández, de la Selección Femenina Sub-17 de Costa Rica, protagonizó este martes una escena digna de película al atajar un penal al minuto 90 frente a Brasil, evitando la derrota y regalando un punto histórico a la Tricolor en la Copa del Mundo Sub-17.

La acción no pudo ser más dramática y emotiva, pues a los 93 minutos parecía que el gran esfuerzo de las chiquillas ticas se venía al suelo, en un partido que empezaron ganando a los 31 minutos, con el tanto de Lucía Paniagua y les igualaron a los 83.

Era una sensación de mucha impotencia y dolor, ya que la valentía de las chicas se iba a quedar corta para sacar un punto histórico, pero Valeria se vestiría de heroína.

El momento soñado de toda portera

La muchacha sacó sus grandes condiciones y hasta una pequeñita dosis de revancha, pues en el tanto del empate de las sudamericanas, Fernández se salió de más en su área y quedó el sinsabor de que pudo haber hecho mucho más.

Al final, lo que hizo Valeria es el sueño de todo portero y con emoción contó cómo fue esa tapada histórica.

“La verdad superemocionante atajar ese penal al último minuto contra Brasil es demasiado inspirador para mí y para mis compañeras que la dimos toda para aguantar el resultado”, comentó a la oficina de prensa de la Fedefútbol.

Valentía bajo los tres palos

Allí, desde la línea de meta, en esa soledad que solo un portero sabe que se tiene antes de que lo fusilen desde los 11 pasos, la arquera del Municipal Pococí se lanzó a su izquierda para atajar el remate de la brasileña Keyilane, la número diez de las verdeamarelhas.

Fue un momento de nervios de acero, aunque por dentro ella reconoció que estaba un poco asustada, pero no dejó que nada de eso la dominara.

“Antes que me patearan el penal, la verdad estaba un poco alterada, pero intentaba relajarme, sentir calma; Nubia Medina (delantera) me vino a abrazar y dar motivación. Tenía claro que tenía que sacarlo porque es mi trabajo”, contó.

La Sele femenina de Costa Rica sacó un gran resultado ante Brasil. (Prensa Fedefútbol/Prensa Fedefútbol)

Un empate que sabe a triunfo para la Tricolor

Tras el gran empate con las brasileñas, la Sele volverá a jugar este viernes a la 1 p.m ante Marruecos, y de triunfar, seguramente, clasificaría al menos como uno de los mejores cuartos lugares o hasta como segundo, dependiendo del resultado entre Italia y Brasil.

Édgar Rodríguez, entrenador de la Tricolor, afirma que el equipo sale muy fortalecido en lo anímico y deportivo.

“Sensaciones buenas, venimos de un partido que no fue tan bueno con un marcador adverso (derrota 3-0 con Italia), sabemos lo que significaba este juego, lo hablamos con las muchachas, que era estar más cerca de volver a Costa Rica o nos acercaba a lo que queremos que es clasificar y a quien nos enfrentábamos, una potencia mundial”.

La personalidad de una líder en el arco

“Es un punto que, sin ser mediocres, sabe a más que eso, porque nos deja vivos en el torneo, nos deja respirar, con muchas emociones positivas y lo importante es que corregimos muchas cosas del primer partido, competimos y estuvimos a la altura”, dijo.

Sobre el penal atajado por Valeria, destacó la personalidad que tuvo para reponerse tras un fallo que había costado un gol.

“La personalidad que tuvo para atajar el penal es mucha, se celebra igual o más que un gol, porque estábamos en los minutos finales, es importante para nosotros tener una portera de las condiciones de Valeria Fernández”, agregó.