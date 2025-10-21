Sorpresa en el mundial femenino, Costa Rica le está ganando a Brasil

En la segunda jornada del mundial femenino sub 17, de Marruecos, pues Costa Rica está dando la sorpresa, pues empezó ganando ante Brasil.

La Seleccion Femenina Sub-17 está venciendo a Brasil en el mundial. (Prensa Fedefutbol/Prensa Fedefutbol)

La Sele femenina sub-17 anotó al minuto 32 el 1-0 gracias al gol de Lucía Paniagua.

LEA MÁS: Ya es oficial: Costa Rica compite por ser sede de un Mundial mayor de fútbol

Costa Rica había perdido en su debut ante Italia 3-0 por lo que debe reponerse si quiere seguir con vida en este campeonato mundial.

El partido acaba de terminar en su primera parte y hasta ahora, las muchachas han demostrado mucho orden defensivo y efectividad al ataque, pues la única que tuvieron, la mandaron a guardar.