Sorpresa en el mundial femenino, Costa Rica le está ganando a Brasil

Por la segunda fecha del mundial femenino sub17, Costa Rica empieza ganando ante Brasil

Por Eduardo Rodríguez

En la segunda jornada del mundial femenino sub 17, de Marruecos, pues Costa Rica está dando la sorpresa, pues empezó ganando ante Brasil.

La Seleccion Femenina Sub-17 cayo ante Italia
La Seleccion Femenina Sub-17 está venciendo a Brasil en el mundial. (Prensa Fedefutbol/Prensa Fedefutbol)

La Sele femenina sub-17 anotó al minuto 32 el 1-0 gracias al gol de Lucía Paniagua.

Costa Rica había perdido en su debut ante Italia 3-0 por lo que debe reponerse si quiere seguir con vida en este campeonato mundial.

El partido acaba de terminar en su primera parte y hasta ahora, las muchachas han demostrado mucho orden defensivo y efectividad al ataque, pues la única que tuvieron, la mandaron a guardar.

