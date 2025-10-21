Histórico empate de Costa Rica a Brasil en el mundial sub-17 femenino

Édgar Rodríguez es el entrenador de Costa Rica en la rama femenina sub17. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

Una vez más, Costa Rica demostró que saca lo mejor de sí en las instancias más complicadas y este martes, sacó un histórico empate ante Brasil, una de las favoritas

La muchachas, dirigidas por Édgar Rodríguez, empezaron su travesía en este Mundial sub.17 en Marruecos con el pie izquierdo. Perdieron 3-0 ante Italia, sin embargo, la Tricolor logró aguantar a las italianas y mostró una imagen relativamente aceptable ante las europeas.

Para esta segunda fecha contra Brasil, solo con ver ese escudo intimida, en cualquier categoría, los sudamericanos imponen respeto, pero nuestras muchachas sacaron carácter para competir de gran manera en la etapa inicial.

Costa Rica logró aguantar el cero en su arco, con una actuación importante de la guardameta Valeria Fernández, siendo clave para evitar que el poderío brasileño se impusiera.

Con el paso de los minutos, La Sele femenina empezó a tomar confianza, hasta que la sorpresa se empezó a dar, Lucía Paniagua se fue sola frente a la portera de Brasil y definió con potencia a un costado para poner a soñar a Costa Rica con el 1-0.

Antes del descanso, la silbatera fue al VAR a revisar un posible penal para Brasil por una mano, no obstante, la determinación fue que no había penal debido a que la tenía apoyada en el suelo. De la misma manera fue que por medio del videoarbitraje no se le señaló una mano en el área para las ticas debido a que venía de un rebote en posición natural en los minutos iniciales.

Los minutos pasaban y la sorpresa se mantenía, incluso cuando al 78 empató Brasil, pero por posición prohibida se anuló el tanto que mantenía el sueño vivo para la tricolor.

La Seleccion Femenina Sub-17 le empató a Brasil en la segunda jornada. (Prensa Fedefutbol/Prensa Fedefutbol)

Al 83 el sueño se derrumbó, la delantera brasileña Issepe, de cabeza, logró emparejar la cuenta y poner el 1-1 tras una salida de la portera nacional que no logró evitar el centro para que la sudamericana definiera cómodamente la igualdad.

Al 90+3 se le pitó un penal, muy cuestionable a Brasil, que incluso lo fueron a revisar al VAR y se mantuvo la determinación, pero la portera, Valeria Fernández, se haría grande en el arco para sostener el empate y que la sub-17 hiciera historia empatando con Brasil en la copa del mundo.