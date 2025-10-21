Deportes

Allan Alemán sacó pecho con el gran y millonario favor que le hizo a Alajuelense

Luego del tropiezo de Saprissa frente a Alajuelense, Allan Alemán lanzó duras críticas contra los visores de las ligas menores, a quienes señaló por fallar en la búsqueda de nuevos talentos

Por Eduardo Rodríguez
Allan Alemán se le fue con todo al hijo de Wálter Centeno, por criticar a su hijo, el delantero Fabricio Alemán. Instagram Allan Alemán.
Allan Alemán le tiro a los visores de ligas menores por no sacar más jugadores como Kenyel Michel. (Instagram Allan Alemán. /Instagram Allan Alemán.)

La derrota del Saprissa en el clásico nacional ante Alajuelense 2-0, provocó el enojo de Allan Alemán en el programa La Platea de TD Más hacia los visores de ligas menores de la S tras los goles de Kenyel Michel.

El exdelantero del monstruo mostró su molestia con la gente encargada de las inferiores por no poder sacar jugadores jóvenes, como en Alajuela, como el caso de Michel que fue el verdugo tibaseño el pasado domingo en el Alejandro Morera Soto, provocando que los morados cayeran de la cima del certamen.

El exfutbolista sacó pecho con el gran y millonario favor.

“Culpa tienen los que no buscan jugadores como Kenyel, esos tienen culpa, los que andan ahí con pizarras. Yo veo un montón, no solo en Saprissa, pero con maes que llegan con polo de Saprissa, con tabla de visores y no pueden sacar un Kenyel, yo lo vi una vez y lo llevé a la Liga y ahí está, lo vendieron y no me dedico a eso”, dijo Alemán en La Platea.

El exatacante morado, aseguró que no es tan complejo sacar jóvenes con buena proyección.

19/10/2025/ Juego entre Liga Deportiva Alajuelense vs Deportivo Saprissa por la jornada 13 del torneo apertura de la Liga Promerica en el estadio Alejandro Morera Soto / foto John Durán
Kenyel Michel fue el verdugo del Saprissa en el clásico. (JOHN DURAN/John Durán)

“El que es bueno usted lo ve, no tiene tanta ciencia en ver un jugador bueno. El jugador hoy que tiene más proyección de venta en Saprissa es Kenay Myrie, yo lo llevé, yo lo ví y dije, venga acá tengo un chamaco así, un chamaco distinto, llamé a Agustín y me dijo ni lo pruebo, digame que me mande la cédula de menor y se inscribe, así” comentó Allan.

Saprissa cayó a la segunda casilla del torneo con 23 unidades, un menos que el líder Alajuelense, a falta de cinco jornadas para el cierre de la fase regular, eso sí, los rojinegros deben una fecha al campeonato.

Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

