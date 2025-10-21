Allan Alemán sacó pecho con el gran y millonario favor que le hizo a Alajuelense

Allan Alemán le tiro a los visores de ligas menores por no sacar más jugadores como Kenyel Michel. (Instagram Allan Alemán. /Instagram Allan Alemán.)

La derrota del Saprissa en el clásico nacional ante Alajuelense 2-0, provocó el enojo de Allan Alemán en el programa La Platea de TD Más hacia los visores de ligas menores de la S tras los goles de Kenyel Michel.

El exdelantero del monstruo mostró su molestia con la gente encargada de las inferiores por no poder sacar jugadores jóvenes, como en Alajuela, como el caso de Michel que fue el verdugo tibaseño el pasado domingo en el Alejandro Morera Soto, provocando que los morados cayeran de la cima del certamen.

El exfutbolista sacó pecho con el gran y millonario favor.

“Culpa tienen los que no buscan jugadores como Kenyel, esos tienen culpa, los que andan ahí con pizarras. Yo veo un montón, no solo en Saprissa, pero con maes que llegan con polo de Saprissa, con tabla de visores y no pueden sacar un Kenyel, yo lo vi una vez y lo llevé a la Liga y ahí está, lo vendieron y no me dedico a eso”, dijo Alemán en La Platea.

El exatacante morado, aseguró que no es tan complejo sacar jóvenes con buena proyección.

Kenyel Michel fue el verdugo del Saprissa en el clásico. (JOHN DURAN/John Durán)

“El que es bueno usted lo ve, no tiene tanta ciencia en ver un jugador bueno. El jugador hoy que tiene más proyección de venta en Saprissa es Kenay Myrie, yo lo llevé, yo lo ví y dije, venga acá tengo un chamaco así, un chamaco distinto, llamé a Agustín y me dijo ni lo pruebo, digame que me mande la cédula de menor y se inscribe, así” comentó Allan.

"Yo vi una vez a Kenyel (Mitchell), yo lo llevé y ya está vendido", Alemán le tiró a los visores de Saprissa pic.twitter.com/WLjaFA73jf — TD Más (@tdmascrc) October 21, 2025

Saprissa cayó a la segunda casilla del torneo con 23 unidades, un menos que el líder Alajuelense, a falta de cinco jornadas para el cierre de la fase regular, eso sí, los rojinegros deben una fecha al campeonato.