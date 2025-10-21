Deportes

El Machillo cambió el chip en la Liga: Aarón Salazar revela qué detalle marcó la diferencia

El defensor de Alajuelense Aarón Salazar destacó el trabajo de Óscar Ramírez y las claves para ganar juegos importantes como los clásicos

Por Yenci Aguilar Arroyo y Joseph Fonseca Cabalceta
Alajuelense se enfrentan Saprissa en el el Clásico Nacional por la jornada 13, torneo de apertura 2025 Liga Promerica
Aarón Salazar alabó el trabajo del Macho Ramírez en Alajuelense. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Aarón Salazar, defensor de Alajuelense habló del papel de Óscar Ramírez a lo interno del camerino rojinegro y lo que les ha ayudado en duelos importantes, como los clásicos ante Saprissa.

El Macho regresó a la casa liguista a finales de abril, justo antes de la fase final ante Saprissa y en criterio de Salazar, el equipo erizo es más contundente.

“Ha corregido detalles muy importantes, creo que es muy inteligente, sabe y ha analizado lo que nos ha hecho daño, en partidos y en finales pasadas.

Aarón Salazar destacó la llegada de Óscar Ramírez a Alajuelense

“Hemos trabajado en llegar con más contundencia, porque el ritmo del partido lo hemos llevado, en gran parte del torneo. Nos faltaba anotar, nos faltaba finalizar esas jugadas de buena forma, capitalizarlas bien. Y hoy (domingo) lo pudimos hacer, defendimos bien, marco en cero y terminamos bien en el arco contrario”, comentó.

Alajuelense se enfrentan Saprissa en el el Clásico Nacional por la jornada 13, torneo de apertura 2025 Liga Promerica
Alajuelense fue muy superior al Saprissa en el clásico del domingo anterior. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Aarón Salazar y el buen momento de Alajuelense

-¿Qué conclusión hace Aarón de las victorias liguistas en los dos clásicos de la fase regular?

“Es un mensaje de aprovechamiento de parte de nosotros. Es una semana que sabíamos que era muy importante. Podíamos montarnos en el primer lugar con un partido menos, que creo que lo que demuestra es solidez de parte de nosotros, convencimiento de parte del equipo para buscar lo que el campeonato como tal nos está poniendo al frente”, aseguró.

El zaguero además destacó la intensidad con la que los liguistas hicieron frente a este partido contra Saprissa.

“Más que con el resultado, me quedo con la intensidad que se mostró hoy (domingo). Creo que el equipo muestra la idea que nos está plasmando el profe, con una intensidad para marcar cuando no tenemos la pelota, que creo que es muy importante”, afirmó.

Alajuelense se enfrentan Saprissa en el el Clásico Nacional por la jornada 13, torneo de apertura 2025 Liga Promerica
Alajuelense, de la mano de Óscar Ramírez es el líder del torneo. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

Joseph Fonseca Cabalceta

Joseph Fonseca Cabalceta

Community Manager de La Teja. Bachiller en Periodismo y Licenciatura en Producción Audiovisual en la Universidad San Judas Tadeo.

