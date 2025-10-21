El Machillo cambió el chip en la Liga: Aarón Salazar revela qué detalle marcó la diferencia

Aarón Salazar alabó el trabajo del Macho Ramírez en Alajuelense. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Aarón Salazar, defensor de Alajuelense habló del papel de Óscar Ramírez a lo interno del camerino rojinegro y lo que les ha ayudado en duelos importantes, como los clásicos ante Saprissa.

El Macho regresó a la casa liguista a finales de abril, justo antes de la fase final ante Saprissa y en criterio de Salazar, el equipo erizo es más contundente.

“Ha corregido detalles muy importantes, creo que es muy inteligente, sabe y ha analizado lo que nos ha hecho daño, en partidos y en finales pasadas.

Aarón Salazar destacó la llegada de Óscar Ramírez a Alajuelense

LEA MÁS: Washington Ortega revela el motivo por el que se quedó en Alajuelense y rechazó ofertas en otros países

“Hemos trabajado en llegar con más contundencia, porque el ritmo del partido lo hemos llevado, en gran parte del torneo. Nos faltaba anotar, nos faltaba finalizar esas jugadas de buena forma, capitalizarlas bien. Y hoy (domingo) lo pudimos hacer, defendimos bien, marco en cero y terminamos bien en el arco contrario”, comentó.

Alajuelense fue muy superior al Saprissa en el clásico del domingo anterior. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Aarón Salazar y el buen momento de Alajuelense

-¿Qué conclusión hace Aarón de las victorias liguistas en los dos clásicos de la fase regular?

LEA MÁS: ¿Está realmente desactualizado Óscar Ramírez? Así responde con resultados en Alajuelense

“Es un mensaje de aprovechamiento de parte de nosotros. Es una semana que sabíamos que era muy importante. Podíamos montarnos en el primer lugar con un partido menos, que creo que lo que demuestra es solidez de parte de nosotros, convencimiento de parte del equipo para buscar lo que el campeonato como tal nos está poniendo al frente”, aseguró.

El zaguero además destacó la intensidad con la que los liguistas hicieron frente a este partido contra Saprissa.

“Más que con el resultado, me quedo con la intensidad que se mostró hoy (domingo). Creo que el equipo muestra la idea que nos está plasmando el profe, con una intensidad para marcar cuando no tenemos la pelota, que creo que es muy importante”, afirmó.

LEA MÁS: (Video) Vea el resumen y los goles con los que Alajuelense venció al Saprissa en el clásico nacional