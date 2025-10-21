El mensaje de WhatsApp que predijo los goles de Kenyel Michel ante Saprissa

Formador de Kenyel Michel presintió que su jugador haría un gran partido ante Saprissa. John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Una de las personas claves en la carrera de Kenyel Michel, jugador de Alajuelense presentía que el futbolista le haría la vida de cuadritos a Saprissa, en el clásico del domingo anterior y horas después celebró con todo los dos goles que el futbolista limonense le anotó a los morados.

Kenyel se convirtió en la pesadilla de la defensa saprissista, el domingo por la tarde y se lució con las dos anotaciones con la que la Liga derrotó de forma contundente a los morados.

Roger Skeeling conoció al joven jugador cuando tenía 11 años y llegó a las ligas menores de Limón FC. De inmediato, Roger vio en Kenyel a un futbolista diferente, con un talento innato y que años después está cosechando lo que sembró.

“Recuerdo que llegó a Limón FC cuando tenía 11 años, su papá (Kenny) un día lo llevó para que entrenara con nosotros. Ayer (domingo), a eso de las 11 de la mañana le mandé un mensaje y le dije: ‘ficha hoy la vas a clavar’ y él me dijo: ‘Amén, así es’.

“Yo le dije que se la creyera, porque sé de sus condiciones, pero a veces le hacía falta creérsela y si el primer gol fue bueno, ni qué decir del segundo, fue un golazo”, dijo emocionado el entrenador.

Hoy, Kenyel es el subgoleador del equipo que dirige Óscar Ramírez. Suma tres tantos en el presente torneo y acumula 824 en cancha, de acuerdo con datos de Unafut.

Kenyel Michel (primero, suéter de rayas blancas) siempre fue un jugador obediente, según recordó su formador Roger Skeeling (de suéter azul). Cortesía. ( Cortesía. /Cortesía.)

Las cualidades de Kenyel en los ojos de su entrenador

Skeeling recordó qué fue lo que vio en Kenyel cuando comenzó a formarse como futbolista.

“Lo primero que vi fue su velocidad, la técnica, el centro, la forma de definir. Kenyel te puede jugar de volante, de extremo, de lateral.

“En ese entonces se encontró con otros chicos que hoy tiene como compañeros en Alajuelense: Jeyland Mitchell, Rashir Parkins, Deylan Paz y también jugaba con Ricardo Peña, que hoy está en Liberia. Había un grupo muy talentoso de chiquillos en el equipo", recordó con nostalgia.

Cuando Michel tenía 17 años fue llamado por el equipo rojinegro y en las ligas menores de la Liga hizo 21 goles, en las categorías Sub-17 y Sub-21.

El año pasado estuvo a préstamo en Cartaginés y su buen rendimiento con los brumosos hizo que el entrenador erizo lo pidiera de nuevo en sus filas.

Roger Skeeling presentía que Kenyel Michel le anotaría a Saprissa y así se lo hizo saber al jugador antes del clásico. Cortesía. ( Cortesía. /Cortesía.)

Su entrenador está feliz porque el Macho le está dando la oportunidad de mostrar su talento.

“Kenyel debía buscar un equipo en el que pudiera sumar y por dicha se fue a Cartago y se vio bien, fue muy querido. En Cartago no querían que se fuera y yo le dije que dejara la puerta abierta, la afición se tomó bien que él debía irse y no ha defraudado”, comentó.

La celebración de los goles de Kenyel Michell

Su entrenador insistió en que el talento de Michell es puro y nada más era cuestión de darle minutos y guiarlo y para él, el entrenador de Alajuelense ha sabido hacer eso bien.

“El primer gol lo celebré, por supuesto, pero con el segundo, hasta en mi casa se asustaron, y hasta me dan escalofríos cuando recuerdo la jugada: cuando veo que arrancó, le ganó la posesión a Kendall Waston y la envió al marco. Yo decía: ‘al palo largo, no al portero, no se la haga al portero fácil’ y (Esteban) Alvarado se estiró pero no pudo alcanzarla.

Kenyel Michel (quinto de izquierda a derecha en la fila de abajo) llegó a Limón FC ciuando tenía 11 años. Cortesía. ( Cortesía. /Cortesía.)

“En el primer gol fue muy cauto al celebrar, pero con el segundo me gustó que se pegó una bailada y estoy feliz, porque me da satisfacción ver a mis chicos crecer. Ayer (domingo) le vi ganas, le vi todo y así lo quiero ver en cada partido. Yo sabía que le iba a ir bien, porque esa defensa de Saprissa está muy lenta”, sentenció.

Roger comentó que Kenyel siempre fue uno de sus jugadores más obedientes y hasta el día de hoy no hay consejo que no se tome de la mejor manera.

“Kenyel siempre fue un chico humilde, por eso hay tanto cariño hacia él. Cuando viene a Limón me llama y nos comemos alguito. Cuando juega un partido mal, le digo: ‘ficha, te falta eso, tienes que ponerle más.’ Siento que a veces juega como con miedo, no mete duro el pie, pero de ahora en adelante quiero verlo como en ese partido.

Kenyel (21) celebró sus goles junto a Rashir Parkins (35), uno de sus compañeros en Limón. John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

“Cuando estaba pequeño siempre le decía: ‘lucha por tus sueños, le va a costar un poquito’ y más de una vez me dijo que estaba agüevado, que no quería jugar más, pero yo siempre le recalqué que tiene talento y podía llegar a primera y ya el otro año se irá para Estados Unidos, a cumplir su sueño como legionario, con el Minnesota United.