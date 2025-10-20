¿Cuándo juega Alajuelense contra Olimpia por Copa Centroamericana?

Liga Deportiva Alajuelense enfrentará a Olimpia en casa por la semifinal de ida (JOHN DURAN/John Durán)

El ambiente en Alajuelense es de optimismo. Luego de imponerse 2-0 sobre el Deportivo Saprissa en el clásico del torneo local, los dirigidos por Óscar Ramírez viven un gran momento futbolístico y buscarán trasladar esa racha al escenario internacional en la Copa Centroamericana.

El triunfo ante su eterno rival no solo consolidó a los manudos como uno de los equipos más sólidos del campeonato nacional, sino que también fortaleció la confianza del plantel de cara al enfrentamiento con Olimpia, el club más laureado de Honduras y actual campeón del torneo catracho.

Un duelo de gigantes regionales

Alajuelense recibe al Olimpia por la semifinal de la Copa Centroamericana (Mayela López/Mayela López)

El compromiso entre Alajuelense y Olimpia forma parte de las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf, torneo que reúne a los mejores clubes del istmo. El juego de ida se disputará este jueves 23 de octubre a las 8:00 p.m. en el Alejandro Morera Soto, mientras que el partido de vuelta está previsto para la próxima semana en Tegucigalpa.

El equipo costarricense confía en aprovechar el apoyo de su afición y la fortaleza como local para tomar ventaja en la serie. Olimpia, por su parte, llega con plantel completo y con la experiencia de haber superado con autoridad las rondas previas.

Expectativa en el Morera Soto

Las entradas para el partido se han vendido con rapidez, y se espera un estadio lleno en Alajuela. La dirigencia rojinegra ha hecho un llamado a la afición para que convierta el Morera Soto en una verdadera fortaleza.

El ganador de esta llave avanzará a la gran final de la Copa Centroamericana 2025, torneo que otorga cupos a la próxima Copa de Campeones de la Concacaf, máximo certamen de clubes de la región.