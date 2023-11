Costarricenses sueñan con llegar a la MLS gracias a las universidades de Estados Unidos

Mauricio Villalobos y Gino Vivi jugaron juntos en el fútbol universitario en Estados Unidos. Foto: Instagram (Sergio)

Cada vez más jóvenes futbolistas costarricenses dan un paso poco habitual en el pasado, como lo es marcharse a una universidad en Estados Unidos con una beca deportiva para estudiar, jugar y de paso mostrarse para eventualmente llegar a ser fichados por algún club de la MLS.

Nombres como el de Gino Vivi, Timothy Arias, Hakeem Morgan, Cameron Johnson y en años anteriores Mauricio Villalobos destacaron en sus respectivas universidades y lograron entrar a procesos de selección para llegar a clubes gringos más importantes o a alguna de sus canteras.

El caso por excelencia es el de Gino, canterano del Saprissa, quien se fue a estudiar a la Universidad de Florida Central y lo que mostró en los UCF Knights, equipo de la liga universitaria, le valió para ser fichado en enero de este año por Los Ángeles Galaxy.

En el UCF Knight actualmente está Timothy, mientras que Morgan está con el Saint Olaff College en Minnesota y está en la mira de la MLS. Por su parte, Johnson forma parte del equipo de reserva del Inter Miami, donde incluso ha compartido con Lionel Messi.

Mauricio, por su parte, decidió irse a probar suerte a Europa, donde estuvo en el fútbol de Austria y nos contó cuál es el nivel de estas universidades.

“Creo que tal vez la imagen o el concepto que alguna gente tiene de lo que es el fútbol universitario en Estados Unidos desde hace un tiempo atrás no es para nada el que es ahorita. El desarrollo y la oportunidad que le dan a uno para formarse, porque al fin y al cabo sigue siendo un lugar de formación, pues no es un lugar donde uno recibe un salario, pues no se es profesional, sino que es una plataforma para desarrollarse, tanto como persona y como atleta.

“Si hay algo que sabe hacer bien la gente en Estados Unidos es a los atletas, porque ellos lo saben hacer, así son, no solo en fútbol, en todos los deportes, tienen las facilidades y el dinero para darle a uno las oportunidades, así que está en uno si quiere aprovecharlo o no. Es un ambiente en el cual el futuro te puede dar buenas oportunidades y por eso muchos jugadores optan por eso”, explicó.

Hasta en la Fedefútbol están viendo con interés a los jugadores que salen de esas universidades, y por ejemplo, para los amistosos ante Colombia de octubre de la selección sub-23, Arias y Morgan fueron convocados.

“No creo que sea una coincidencia porque donde hay crecimiento y mejora, es donde se debería poner el ojo y creo que es bueno que vean y le estén dando oportunidad como es el caso de Timothy, Hakeem. Eso abre una ventana o una puerta para que se le dé más atención a jugadores que no están en un ambiente cien por ciento profesional, pero creo que está ahí rozándolo por la forma en la que se compite, las condiciones que se te dan y cómo te cuidas”, agregó.

En el caso de Villalobos, él tiene interés de volver al fútbol nacional tras su paso por Europa, en su momento estuvo en el draft de la MLS, lo que puede ser, además, un buen chance para ver, de cerca, cómo son estos procesos de formación.