Costarricenses viajaron para darse el gusto de ver a la Sele ante su equipo favorito en la Copa América

El gusto del costarricense por el fútbol brasileño quedó reflejado en un grupo de aficionados que viajaron a Estados Unidos, exclusivamente, para ver ese partido.

Es un grupo de tres personas, de Alajuela y Heredia, que estaban ilusionados con ver el debut de la Tricolor en la Copa América, nada más y nada menos que ante los brasileños.

Alex Loaiza, Marianela Alvarado y Eduardo Alvarado solo fueron a ver el juego Costa Rica vs Brasil. (Ricardo Silesky )

Así lo dijo don Eduardo Alvarado, quien viajó con Marianela Alvarado y con Alex Loaiza con el fin exclusivo de ver ese partido. Ellos ingresaron el viernes y se devuelven para Tiquicia este martes.

“Realmente vinimos porque tenemos buenas expectativas con la Sele, con el grupo que se ha armado y en mi caso, cuando no es Costa Rica me gusta mucho el fútbol brasileño, lo he seguido”.

Aficionados Ticos1

Incluso, Alvarado dijo que le dolería mucho perder contra Brasil, pese a ser seguidor y creía que la Tricolor se impondría. “Tengo mucha ilusión con este partido”, manifestó.

Como ellos, muchos costarricenses fueron al estadio SoFi de Los Ángeles, California, para disfrutar del debut tico en la Copa América, ante una de las principales selecciones del mundo y siempre un candidato a ser campeón.

El grupo, todo y el trajín, tuvo tiempo de hacer un recorrido por la ciudad y conocer algunos sitios interesantes que ofrece esta gran ciudad estadounidense.