Cristian Gamboa sorprende a los aficionados con anuncio sobre la Selección de Costa Rica

Cristian Gamboa ahora se enfocará con su equipo el Bochum de la Bundesliga. Facebook

El lateral Cristian Gamboa sorprendió a los más fiebres del fútbol con el anuncio que dio en las redes sociales sobre su retiro de la Selección Nacional de Costa Rica.

Gamboa hizo un posteo en sus perfiles oficiales durante la tarde de este lunes donde le agradeció a los miles de aficionados que lo apoyaron durante esta etapa.

“Tanto en la vida como en el fútbol, siempre llega un momento donde debemos concluir ciclos y decir adiós. Hoy me despido de una de las etapas más bonitas que he vivido como futbolista, la selección nacional. La que me ha dado momentos inigualables e irrepetibles, que me ha llenado de ilusión y me ha hecho llorar de alegría. Donde he sentido el orgullo de poder representar a mi país, y crear juntos recuerdos que nunca se van a borrar de mi memoria”, cita parte del comunicado emitido por Gamboa.

Con esto, las ilusiones de muchos ticos en ver a Gamboa vestido con la chema de la Sele se acabó.

Recordemos que el lateral no estuvo en un solo partido de la era de Luis Fernando Suárez, pues aducía tener problemas en la espalda.