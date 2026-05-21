Cristiano Ronaldo hace historia y por fin logra conquistar Arabia

Cristiano Ronaldo por fin logró ser campeón de la Saudi Pro League, tras derrotar al Damac FC con una goleada de 4-1.

El Al Nassr venía de llevarse un palo el pasado fin de semana con la derrota en la final de la AFC Champions League Two, en la que CR7 y compañía cayeron 0-1 ante el Gamba Osaka.

Cristiano Ronaldo campeón de la Liga de Arabia con el Al Nassr (Al Nassr/Al Nassr)

Este jueves, el Bicho ocupaba ganar en casa contra el Damac, y el de Portugal fue clave para poder dejarse su primer cetro de la liga de Arabia tras un doblete.

Sadio Mané fue el que abrió la cuenta a los 34 minutos con un gol de cabeza; luego fue Kingsley Coman quien se encargó de colocar el segundo de la noche a los 52′.

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Los visitantes descontaron por medio de un penal de Sylla a los 58′, y cuando podían entrar los nervios, Cristiano puso un doblete, al 63′ y al 81′, para con ellos sentenciar el campeonato de Arabia Saudita.

Los del Comandante se llevan el título 10 de liga en su historia por dos unidades, sobre el Al Hilal, que logró hacer 84 puntos y, como cosa curiosa, quedaron segundos pese a finalizar invictos en el certamen.

Ronaldo por fin ganó con su club y con estos dos tantos acabó como el tercer máximo goleador del torneo con 28 tantos, solo por detrás de Julián Quiñones con 33 e Iván Toney con 32.