Cristiano Ronaldo lanzó inesperado mensaje sobre el futuro de su carrera

Cristaino Ronaldo confirmó que el final de su carrera se encuentra cerca. (AFP/AFP)

Cristiano Ronaldo soltó finalmente la noticia que muchos de sus fans y el mundo del fútbol no querían escuchar, al revelar que estaría jugando su último año como futbolista profesional.

En una entrevista con la revista Vogue, la leyenda portuguesa afirmó que el fin de su carrera se acerca y hasta dio una fecha sobre cuándo podría colgar finalmente los tacos.

“Este es posiblemente mi último año en el fútbol”, frase que generó un impacto tremendo en el fútbol mundial, al decirlo de forma tan directa.

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Cristiano está a poco de cumplir 42 años, por lo que el anuncio se veía venir, pero escuchar su confirmación ha generado muchísimas reacciones.

El astro luso habló además sobre los planes que tiene para cuando deje el fútbol y la manera en que encara esta decisión.

“Quiero dejar un legado espectacular. Ahora tengo mi futuro totalmente planeado. Tengo muchas cosas que hacer para mantenerme ocupado que no podría decirte solo una.

”El fútbol puede dejar un gran vacío, así que tienes que llenarlo con varias cosas, no solo con una. Será divertido: viajar más, jugar y ver pádel, que me gusta mucho, y continuar disfrutando de lo que me he ganado, o que nos hemos ganado. Estos 25 años han sido muy sacrificados", indicó.

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Algunos aficionados se ilusionaron con rumores que sugerían que podía seguir unos dos o tres años más para buscar ganar otro título con Portugal, pero el jugador fue claro sobre cuál es realmente su intención.