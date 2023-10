Cristiano Ronaldo revela por qué sigue jugando bien con el Al Nassr

Cristiano Ronaldo, para muchos el mejor juagdor del mundo, reveló parte de los secretos del por qué sigue jugando a tan gran nivel, luego de marcar un doblete en el dramático triunfo 4-3 de su equipo, el Al Nassr, sobre el Al Duhail en la Champions League de Asia.

Cristiano Ronaldo es la sensación del Al Nassr. AFP (FAYEZ NURELDINE/AFP)

Ronaldo, de 38 años, muestra un gran nivel en el 2023. En 22 encuentros disputados entre el Al Nassr y la selección de Portugal, ha anotado 24 goles y siete asistencias.

En lo que llevamos de este año, ha acumulado un total de 43 tantos, consolidándose como el principal artillero del 2023, superando a Haaland (40) y Mabppé (37).

“Evidentemente, sería mentira decir que no estoy contento marcando goles y jugando bien. Pero Cristiano no es como todos los demás. Soy diferente a los demás, por eso sigo jugando y haciendo las cosas bien.

“No me importan los registros. Lo que pienso es disfrutar el momento, nuestro equipo cada vez está mejor. Nuestro entrenador y el equipo técnico nos han ayudado mucho a poner al equipo de Al Nassr en lo más alto. Me estoy divirtiendo. Creo que esa es la palabra clave en lo que he estado haciendo”, manifestó Ronaldo.

“Mis actuaciones han ido sucediendo, porque sólo con la ayuda de mis compañeros y entrenadores he estado al más alto nivel. Esto para mí es lo más importante. Repito, se trata de disfrutar el momento y seguir ayudando al Al Nassr y a la Selección”, manifestó CR7.

Ronaldo fue de los primeros jugadores profesionales de alto nivel que inició una migración hacia Arabia Saudita, seducido por los millones de dólares y ha retribuido a su equipo con grandes actuaciones.