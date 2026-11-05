Cristiano Ronaldo se despide de Portugal: este es el emotivo mensaje con el que anunció su retiro

Cristiano Ronaldo anunció su retiro definitivo de la selección de Portugal. (STEFAN KOOPS/NurPhoto via AFP)

Cristiano Ronaldo anunció su retiro definitivo de la selección de Portugal, poniendo así punto final a una de las etapas más importantes de su carrera como futbolista.

El delantero comunicó la decisión este jueves 5 de noviembre mediante un video publicado en sus redes sociales, acompañado de una extensa carta dirigida a los portugueses, en la que recordó sus 23 años defendiendo los colores de su país.

“Ha llegado el día de devolver la camiseta número siete de la selección de todos nosotros”, expresó el jugador al inicio de su mensaje.

Ronaldo explicó que no fue una decisión sencilla, pues representar a Portugal significó mucho más que disputar partidos, marcar goles o levantar trofeos. También recordó a los aficionados que lo acompañaron durante su trayectoria y a las personas que celebraron sus victorias alrededor del mundo.

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Un camino que comenzó en el 2003

La historia de Cristiano Ronaldo con la selección portuguesa comenzó en agosto del 2003. Desde entonces, se convirtió en uno de los futbolistas más importantes de su país y en una figura histórica del fútbol internacional.

De acuerdo con el medio Marca, disputó 234 partidos con la selección mayor y marcó 146 goles, cifras que lo convierten en el máximo goleador histórico de Portugal.

Durante esos años también fue capitán del equipo y levantó importantes trofeos, entre ellos la Eurocopa de 2016 y dos ediciones de la Liga de Naciones, en 2019 y 2025.

En su despedida, el delantero reconoció que hubo victorias que nunca olvidará, pero también derrotas y momentos difíciles. Sin embargo, aseguró que nunca dejó de sentirse orgulloso de representar a su país.

Cristiano Ronaldo fue capitán de Portugal y levantó la Eurocopa del 2016.

Agradeció a sus compañeros y a los aficionados

En la carta, Ronaldo dedicó unas palabras a sus compañeros de selección, entrenadores, médicos, fisioterapeutas y demás personas que trabajaron con él durante estos años.

También agradeció a su familia por acompañarlo y comprender los sacrificios y las ausencias que implicó su carrera internacional.

El futbolista recordó especialmente el momento en que sonaba el himno nacional antes de cada partido y observaba a los aficionados en las graderías.

Para él, durante esos minutos las diferencias desaparecían y todos comparten una misma pasión: Portugal.

La camiseta 7 se queda, pero el orgullo continúa

Cristiano aseguró que se marcha con la cabeza en alto y con la tranquilidad de haberlo dado todo por su país.

Aunque ya no defenderá a Portugal dentro de la cancha, dejó claro que seguirá pendiente de cada partido y celebrando los triunfos de su selección.

“Portugal siempre estará en mí”, fue uno de los mensajes con los que cerró su despedida, en la que agradeció a los aficionados por permitirle cumplir un sueño que comenzó cuando era apenas un niño detrás de una pelota.