Revocan permiso a Escorpiones: ¿qué significa y a partir de cuándo empieza a regir?

Escorpiones de Belén Fútbol Club tendrá que buscar dónde continuar con sus entrenamientos luego de que el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén acordara revocar el permiso que le permitía utilizar las instalaciones del Polideportivo de Belén, según informó ese órgano deportivo.

Escorpiones deberá buscar un nuevo lugar para entrenar. (Jose Cordero/José Cordero)

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La decisión de la Junta Directiva contempla tanto el convenio firmado en el 2021 como el permiso provisional aprobado en el 2026. Sin embargo, la salida no será inmediata: el acuerdo establece un periodo de transición de 365 días, contado a partir del día siguiente a la notificación formal a la empresa.

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Durante ese tiempo, Escorpiones podrá continuar utilizando las instalaciones bajo las condiciones, horarios y obligaciones que tenía establecidas en el convenio del 2021.

El Comité también dispuso que la administración coordine con la empresa, dentro de los primeros 30 días naturales posteriores a la notificación, un plan para organizar la transición y la entrega de las instalaciones.

El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén acordó revocar el convenio y el permiso provisional otorgados a Escorpiones. (Eduardo Rodríguez/Eduardo Rodríguez)

Una vez cumplido el plazo, la sociedad deberá devolver los espacios en buen estado. Las mejoras realizadas durante el periodo de uso quedarán en beneficio del Comité.

La Junta Directiva justificó la revocatoria por razones de oportunidad y conveniencia. Entre los argumentos mencionó la incertidumbre jurídica que rodea la relación con la empresa, las condiciones económicas del convenio y la necesidad de establecer un proceso ordenado que permita dar continuidad a los programas deportivos y proteger los recursos municipales.