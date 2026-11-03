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Escorpiones vs. Alajuelense: hora y canal para ver el partido del Apertura 2026

La Liga busca afianzarse en zona de clasificación con 23 puntos tras 14 fechas

Por Hillary Chinchilla Marín

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Escorpiones FC recibirá a Liga Deportiva Alajuelense este miércoles 4 de noviembre de 2026, a las 8 p. m., en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá, por el Torneo de Apertura 2026 del fútbol costarricense.

Los manudos llegan en la cuarta posición con 23 puntos, mientras que Escorpiones ocupa el noveno lugar con 13 unidades. Ambos equipos han disputado 14 encuentros.

El compromiso será importante para las aspiraciones de los rojinegros, que buscan mantenerse en zona de clasificación, y para los locales, que necesitan mejorar su posición en la tabla.

La Liga registra seis victorias, cinco empates y tres derrotas. El conjunto erizo está a cuatro puntos de Cartaginés y Sporting FC, que comparten el primer lugar con 27 unidades.

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Por su parte, Escorpiones acumula cuatro triunfos, un empate y nueve derrotas. El equipo buscará aprovechar el encuentro para sumar puntos frente a uno de los clubes que pelea por la clasificación.

Escorpiones recibirá a Alajuelense este miércoles 4 de noviembre en Tibás.
Escorpiones recibirá a Alajuelense este miércoles 4 de noviembre en Tibás. (Chatgpt/Chatgpt)

¿A qué hora y dónde ver Escorpiones vs. Alajuelense?

El partido comenzará este miércoles 4 de noviembre, a las 8 p. m., hora de Costa Rica.

La sede será el Estadio Ricardo Saprissa Aymá, en Tibás y se podrá seguir por la señal de FUTV.

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.