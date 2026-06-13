Cristopher Meneses llora la pérdida de una de las personas más especiales de su vida

El jugador Cristopher Meneses enfrenta la pérdida de una de las personas que más ama.

Este viernes, el defensor del Sporting FC reveló en sus redes sociales que falleció su abuelito paterno, don José Meneses, quien tenía 83 años.

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El defensor Christopher Meneses lamenta la pérdida de su abuelito paterno. Foto: Instagram Christopher Meneses. (Foto: Instagram Christopher Meneses./Foto: Instagram Christopher Meneses.)

La despedida a un gran amor

El jugador usó una imagen para dar a conocer que había perdido a esta persona tan especial. En ella, aparece junto a sus abuelos y una de sus hijas y le dedicó un breve, pero sentido mensaje:

“Siempre te amaré”.

Y en otra reveló detalles de su funeral, agradeciendo por cada mensaje en este momento de dolor:

“Agradecemos de todo corazón su compañía, sus oraciones y el cariño que siempre nos brindaron.

“Su presencia será un consuelo en este momento tan especial”.