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Cristopher Meneses llora la pérdida de una de las personas más especiales de su vida

Cristopher Meneses, jugador del Sporting FC, está de luto ante la pérdida de una de las personas más especiales para él

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Por Yenci Aguilar Arroyo

El jugador Cristopher Meneses enfrenta la pérdida de una de las personas que más ama.

Este viernes, el defensor del Sporting FC reveló en sus redes sociales que falleció su abuelito paterno, don José Meneses, quien tenía 83 años.

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Christopher Meneses
El defensor Christopher Meneses lamenta la pérdida de su abuelito paterno. Foto: Instagram Christopher Meneses. (Foto: Instagram Christopher Meneses./Foto: Instagram Christopher Meneses.)

La despedida a un gran amor

El jugador usó una imagen para dar a conocer que había perdido a esta persona tan especial. En ella, aparece junto a sus abuelos y una de sus hijas y le dedicó un breve, pero sentido mensaje:

“Siempre te amaré”.

Y en otra reveló detalles de su funeral, agradeciendo por cada mensaje en este momento de dolor:

“Agradecemos de todo corazón su compañía, sus oraciones y el cariño que siempre nos brindaron.

“Su presencia será un consuelo en este momento tan especial”.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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