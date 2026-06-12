José Mario Pinto explica qué influyó en él para dejar al Olimpia por Sporting

El flamante fichaje del Sporting para esta campaña es José Mario Pinto, que dejó al Olimpia de dicho país para tener su primera experiencia en el fútbol internacional.

El extremo brindó sus primeras declaraciones como futbolista del conjunto griego en las que comentó qué influyó en él para poder tomar la determinación de dejar a los leones catrachos y venir a un equipo catalogado pequeño de Costa Rica.

José Mario Pinto expresó la influencia que lo hizo llegar a Sporting (Prensa Sporting/Prensa Sporting)

“Muy feliz por esta nueva aventura, llevaba días buscando esto, salir al extranjero, me gustó mucho el proyecto y la verdad estoy muy feliz de estar aquí”.

“Vengo de un gran equipo en el que se me ha inculcado ganar y la verdad vengo a aportar mi granito de arena a este proyecto y a pelear por ese objetivo de luchar por el título”, dijo.

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El atacante hondureño analizó sobre los compañeros que va a tener en el combinado albinegro que conoce, ya que ha compartido camerino con ellos.

“Creo que influyeron mucho, como Alex López, en venir aquí; me hablaron maravillas para venir aquí y estoy muy contento de compartir con ellos y el resto de mis compañeros, irlos conociendo poco a poco para hacer familia y darlo todo dentro de la cancha”.

“De mí, esperen entrega, mucha garra y también mucho compromiso para conseguir los objetivos del equipo”, afirmó el hondureño en declaraciones brindadas por el club griego.