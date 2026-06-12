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Andy Reyes, exjugador del Saprissa, regresa al fútbol tras casi un año alejado de las canchas

Andy Reyes pasó un calvario con las lesiones pero se confirma su regreso al fútbol

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Por Eduardo Rodríguez

El jugador Andy Reyes, quien tuvo un paso por el Saprissa, pasó un tiempo de mucha incertidumbre, ya que su futuro en el fútbol no estaba asegurado.

Según logró conocer La Teja, el delantero regresa a las canchas tras superar varias lesiones y luego de trabajar con la plataforma de Uber para ganarse la vida.

Andy Reyes, Santa Ana FC
Andy Reyes vuelve al fútbol tras mucho tiempo fuera por lesiones (Cortesía )

La Asociación Deportiva Ramonense será el nuevo destino del exatacante del Monstruo tras su parón sin equipo.

Logo del Deportivo Saprissa, tomado del sitio web Foro de Costa Rica. Rueda la bola

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El último club del delantero fue Moravia; sin embargo, antes de eso, el ariete jugó en la máxima categoría por última vez en Santa Ana, equipo que estuvo tan solo un año en la primera división.

Reyes no ve acción desde julio del 2025 cuando fue operado por una lesión de ligamento cruzado de una de sus rodilla.

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Andy Reyes
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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