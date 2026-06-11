Saprissa anuncia la salida de jugador de cara al próximo semestre

El Deportivo Saprissa anunció la salida del arquero Minor Álvarez después de que llegara a inicios de año tras el retiro de Esteban Alvarado.

El Monstruo hizo oficial la salida del portero en un comunicado de prensa en el que informan que el guardameta irá a jugar a Guatemala con el Xelajú.

Minor fuera del Saprissa (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“El Deportivo Saprissa informa que el guardameta Minor Álvarez pasa al Xelajú de Guatemala, en condición de préstamo por un año. Le agradecemos a Álvarez por su compromiso y trabajo con nuestra institución y le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa en el futbol guatemalteco”, informó el equipo de Tibás.

Álvarez tuvo muy poca participación después de que, por el certamen nacional Clausura 2026, solo jugara en un partido que fue ante Puntarenas en la última jornada del campeonato en el Lito Pérez.

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Por su parte, el portero tuvo más chances en el torneo de Copa, donde los morados acabaron siendo campeones, con Minor jugando en la ida de la serie de cuartos ante Carmelita, luego en el primer compromiso de las semifinales contra Liberia en el Edgardo Baltodano y en el mismo estadio pampero donde se enfrentaron a Sporting por la final que acabaron ganando 1-3.

Álvarez se fue como campeón de Copa con los morados (Jose Cordero/José Cordero)

El Xelajú, nuevo equipo de Álvarez, está en la Copa Centroamericana y se medirá ante la Liga Deportiva Alajuelense en la fase de grupos, equipo que viene de ser subcampeón de dicho torneo ante los manudos y también cayeron en la final de Guatemala el pasado torneo ante Municipal.

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Abraham Madriz fue el dueño del arco morado en prácticamente todo el campeonato nacional, por lo que el portero ahora del Xelajú no tuvo muchas oportunidades, pese a ser un reciente fichaje de cara a este pasado semestre. Es decir que, hasta el momento, los de Tibás quedan con su arquero suplente, Isaac Alfaro, quien es otro joven que jugó poco, solo en el campeonato de Copa.