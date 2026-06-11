Canadá se alista para ser anfitrión por primera vez de un Mundial

Este viernes sigue la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026 y, luego de la inauguración en territorio mexicano, el próximo país en estrenarse de los tres será Canadá, que será por primera vez en la historia local en la máxima cita del fútbol a nivel de selecciones.

La Copa del Mundo, en su fecha inicial, tuvo su estreno en el estadio de Ciudad de México con el combinado azteca y Sudáfrica, que dio el banderazo de salida para después, en Guadalajara, el Corea del Sur ante República Checa, y será el Canadá ante Bosnia Herzegovina del viernes a la 1 de la tarde, hora de Costa Rica, el primer partido en el segundo país de tres en este Mundial.

Canadá viene de hacer una gran Copa América como último gran torneo antes del Mundial (AFP)

El Toronto Stadium, de alrededor de 45 mil asientos, es el estadio que tendrá su primer juego de este Mundial en suelo canadiense con un equipo anfitrión que, por dicha condición, no tuvo que pasar por eliminatorias, siendo esta su tercera aparición en estos torneos, luego de México 1986 y la pasada justa en Qatar 2022.

Los anfitriones vienen de hacer una gran participación en su último gran torneo que disputaron, tras llegar a semifinales de la Copa América 2024 y caer en dicha instancia con Argentina.

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Bosnia, por su lado, fue la encargada de dar la campanada después de eliminar en el repechaje de la UEFA a la cuatro veces campeona mundial como lo es Italia, en una serie que acabó en penales.

Los europeos no participaban en Copas del Mundo desde su aparición en el ya lejano Mundial de Brasil en el 2014, siendo esa la única vez que han logrado el boleto, además de la presente edición, que será su segunda.