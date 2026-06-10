Chepe Bomba revela cómo se hizo morado y le mandó un durísimo filazo a los aficionados de Alajuelense

José Miguel Domínguez, más conocido como Chepe Bomba, siempre ha mostrado su cariño por Saprissa en las redes sociales y su rivalidad contra Alajuelense, pese a ser panameño.

El periodista visitó a La Teja para confesar la historia detrás de cómo se hizo saprissista pese a no ser costarricense.

Chepe Bomba reveló como se hizo morado (Kevin Guerrero/Kevin Guerrero)

“Desde hace muchos años veo a Saprissa, con Medford lo vi en el Mundial de Clubes y siempre me llamaba la atención el morado, tiene algo a nivel psicológico, pocas veces ves a un equipo morado y me llamaba la atención. Además del Ricardo Saprissa, que cuando Costa Rica jugaba de local, decían que temblaba y que parecía un terremoto”, dijo.

Chepe tuvo un punto de quiebre en el que se hizo oficialmente morado y fue por allá del 2014, cuando empezaron a llegar panameños a la institución.

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“Cuando llegan los Machado, Blackburn, Penedo, cuando el Saprissa empieza a ganar títulos y cosas importantes y sobre todo estos últimos años que han dominado, llegando a la 40, entonces Chepe Bomba dijo que tenía que tomar un camino y el camino no podía ser de perdedor, suficientes palos agarramos de la crítica, y me dije que había que buscar algo que me haga feliz y me decanté por la gloria, busqué al Real Madrid de Costa Rica”.

Los panameños, como Adolfo Machado, que llegaron desde el 2014 a Saprissa hicieron a Chepe agarrarle más cariño al Monstruo. (MELISSA FERNANDEZ SILVA)

“He sufrido con el Barcelona, sufrí en su momento con el Plaza Amador de Panamá, he sufrido con la selección de Panamá, verla fuera del 2014, clasificada pero goleada en el 2018, fuera de Catar 2022; estoy cansado de que todo en ese entorno sea feo, hay que buscar algo ganador y de ahí nace el saprissismo”, reveló el panameño.

Chepe Bomba aprovechó para tirarle a la Liga

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El comunicador explicó que su rivalidad con los manudos es auténtica por su afición con los morados, por eso aprovechó para dejarles un doloroso recado.

“Me toca, al enemigo ni agua y si el enemigo, el archirrival, es la Liga Deportiva Alajuelense, pues toca, pero ya voy a soltar eso, ya no están al nivel, ya no es el clásico, ya la Liga y Saprissa no es el clásico, dejó de serlo hace un mes cuando Herediano obtuvo otro título, superando el palmarés de Alajuelense. El clásico de Costa Rica es Herediano contra Saprissa, ya no voy a hablar más de la Liga porque es tercerón en Costa Rica, punto y pelota, mentira no es y que piensen lo que quieran”, concluyó el polémico periodista.