Raúl Pinto reconoce la verdad sobre sus declaraciones de Joel Campbell

Raúl Pinto, exdirigente de Alajuelense, encendió la hoguera este martes al hablar de Joel Campbell y hacer alusión a unas declaraciones que dio el jugador hace un tiempo.

Pinto, quien busca regresar a la directiva rojinegra encabezando un grupo llamado “Un nuevo capítulo”, dijo a Teletica Deportes Radio que lamentaba que el exdelantero manudo dijera que era saprissista y que quería volver a la “S”.

Posteriormente, confirmó a La Teja sus declaraciones y dijo que se mostró dolido porque durante el tiempo en que Joel defendió los colores rojo y negro, siempre lo atendieron de la mejor manera.

LEA MÁS: Joel Campbell le responde sin tapujos a Raúl Pinto luego de críticas del expresidente manudo

Muchos entendieron que las declaraciones de Campbell eran recientes y se habrían dado después de su salida de la LDA, pero el video al que Pinto hacía alusión es viejo y sus palabras las dio antes de llegar a la casa eriza, en el 2023.

Raúl Pinto generó polémica al hablar de Joel Campbell y su presunto amor por el Deportivo Saprissa. Foto: archivo. (Jose Rivera)

Le consultamos a Pinto sobre la relación de su comentario y la antigüedad del video y fue muy sincero al reconocer el error.

“Parece que el video es viejo y yo personalmente no lo había percibido. En lo personal no ataqué a Joel, aunque él lo sintió así”.

Aquiles Mata, quien acompaña a Pinto en la papeleta liguista, confirmó a este medio que el video era viejo y ofreció disculpas.

“En efecto, fue un error”, dijo el abogado.

Campbell reaccionó a las palabras del dirigente y en sus redes sociales pidió que dejaran de hacer política con su nombre.

Joel Campbell no se quedó callado ante las afirmaciones de Raúl Pinto. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“No he dado ninguna declaración desde hace meses y ahora quiere hacer campaña política con mi nombre… Qué fácil… Nunca opino cuando hablan de mí, respeto el punto de vista de cualquier persona, no me tomo nada personal… pero este tipo de mentiras, NO…“, puso Campbell en sus redes.

LEA MÁS: Raúl Pinto explotó contra Joel Campbell y le tiró como pocos se habían atrevido tras salir de Alajuelense

“Saprissista de toda la vida”

Estas fueron las declaraciones que Pinto dio sobre el ahora exjugador de Alajuelense.

- ¿Por qué dice estar dolido con Joel Campbell?

Lo que oí o vi en un video es que él es saprissista de toda la vida y eso ha dolido, porque realmente tratamos a Joel de la mejor manera. Tratamos de que él regresara a su fútbol, pero al final no se pudo que él estuviera en las mejores condiciones.

Y en este video aparece diciendo él que es totalmente saprissista, que quisiera regresar a Saprissa, y eso a uno como liguista pues de ahí le duele.

LEA MÁS: Grupo de León Weinstok presenta su agresiva propuesta para regresar la gloria a Alajuelense

Joel Campbell le respondió a Raúl Pinto por medio de sus redes sociales. Foto: captura de pantalla. (Instagram/Joel Campbell le respondió a Raúl Pinto por medio de sus redes sociales. Captura de pantalla.)

- ¿Ustedes le cerrarían la puerta a otros exmorados?

No puedo decir que vamos a hacerlo y lo que pasa es que un jugador bueno es bueno en cualquier lugar. Creo que últimamente no hemos traído buenos jugadores de Saprissa.

Anteriormente contamos con un jugador como Michael Barrantes, pero tenía una edad avanzada y creo más bien que, si tenemos un CAR y somos campeones en todas las ligas, para qué vamos a necesitar jugadores de la acera de enfrente cuando podemos tener nuestros propios jugadores liguistas.