Raúl Pinto explotó contra Joel Campbell y le tiró como pocos se habían atrevido tras salir de Alajuelense

Raúl Pinto asegura que le decepcionó todo lo que pasó con Joel Campbell en Alajuelense.

Raúl Pinto, expresidente de Alajuelense, se animó a criticar y señalar a Joel Campbell como muy pocos lo habían hecho, luego que ambos dejaron el club en mayo.

El dirigente busca volver a la directiva manuda, ahora con otra agrupación política contraria a la del actual jerarca, Joseph Joseph, por lo que realizó una entrevista en Teletica Radio, en la que, entre otros temas, cuestionó el paso de Joel por el León.

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“Es doloroso para los liguistas”

A Pinto le molestó mucho que Joel haya dicho que es saprissista, aseguró.

“A mí me duele mucho todavía que a un jugador que nosotros le dimos de todo, que lo esperamos a que se recuperara, como es el caso de Campbell, que todos conocemos y le dimos oportunidad y oportunidad para que se recupere, llegue ahora y diga que lo que desea es llegar a Saprissa y que su equipo siempre fue Saprissa, es doloroso para los liguistas”, comentó.

Raúl Pinto cuestionó el compromiso de Joel Campbell en Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Pinto no se quedó ahí y aseguró que decir eso es una burla a la afición manuda.

“Es muy doloroso saber para los liguistas que aquella persona que lo esperaban como un líder y figura al final salga diciendo que es saprissista, que quiere llegar a Saprissa y que toda su vida ha sido saprissista.

“¿Para qué estuvo en la Liga, para qué esperar y esperar los liguistas que se recuperara y al final llega diciendo eso?, eso es doloroso", añadió.

En La Teja no sabemos a cuál entrevista se refiere Pinto, pues después de su salida de Alajuelense no ha dicho que quiere regresar a Saprissa.

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También lanzó críticas a la actual dirigencia rojinegra

El expresidente le tiró un palito a la junta directiva actual al asegurar que eso fue error de ellos y que deben dejar de traer jugadores “de la acera del frente” (Saprissa).

“A mí me dolió y yo lo estimo como persona, escuchar a (Michael) Barrantes decir, ‘yo soy saprissista, pero vengo a ayudar a la Liga’. Eso no puede pasar, ¿qué pasa entonces con los jugadores que están en el CAR? ¿Se quedaron? y llevamos diez años de tener CAR".