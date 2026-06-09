Torneo Nacional

Raúl Pinto explotó contra Joel Campbell y le tiró como pocos se habían atrevido tras salir de Alajuelense

Raúl Pinto criticó con mucha dureza a Joel Campbell y le hizo estos reclamos luego de la salida de ambos de Alajuelense

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Por Sergio Alvarado
Raúl Pinto asegura que le decepcionó todo lo que pasó con Joel Campbell en Alajuelense.

Raúl Pinto, expresidente de Alajuelense, se animó a criticar y señalar a Joel Campbell como muy pocos lo habían hecho, luego que ambos dejaron el club en mayo.

El dirigente busca volver a la directiva manuda, ahora con otra agrupación política contraria a la del actual jerarca, Joseph Joseph, por lo que realizó una entrevista en Teletica Radio, en la que, entre otros temas, cuestionó el paso de Joel por el León.

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“Es doloroso para los liguistas”

A Pinto le molestó mucho que Joel haya dicho que es saprissista, aseguró.

A mí me duele mucho todavía que a un jugador que nosotros le dimos de todo, que lo esperamos a que se recuperara, como es el caso de Campbell, que todos conocemos y le dimos oportunidad y oportunidad para que se recupere, llegue ahora y diga que lo que desea es llegar a Saprissa y que su equipo siempre fue Saprissa, es doloroso para los liguistas”, comentó.

Alajuelense vs. PZ
Raúl Pinto cuestionó el compromiso de Joel Campbell en Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Pinto no se quedó ahí y aseguró que decir eso es una burla a la afición manuda.

“Es muy doloroso saber para los liguistas que aquella persona que lo esperaban como un líder y figura al final salga diciendo que es saprissista, que quiere llegar a Saprissa y que toda su vida ha sido saprissista.

“¿Para qué estuvo en la Liga, para qué esperar y esperar los liguistas que se recuperara y al final llega diciendo eso?, eso es doloroso", añadió.

En La Teja no sabemos a cuál entrevista se refiere Pinto, pues después de su salida de Alajuelense no ha dicho que quiere regresar a Saprissa.

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También lanzó críticas a la actual dirigencia rojinegra

El expresidente le tiró un palito a la junta directiva actual al asegurar que eso fue error de ellos y que deben dejar de traer jugadores “de la acera del frente” (Saprissa).

A mí me dolió y yo lo estimo como persona, escuchar a (Michael) Barrantes decir, ‘yo soy saprissista, pero vengo a ayudar a la Liga’. Eso no puede pasar, ¿qué pasa entonces con los jugadores que están en el CAR? ¿Se quedaron? y llevamos diez años de tener CAR".

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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