Crece la tensión electoral en Alajuelense tras los mensajes de Raúl Pinto

Raúl Pinto, expresidente de Alajuelense, ha estado muy activo en las últimas semanas a nivel de medios; ha participado en diversos programas en los que ha sido crítico de la junta directiva eriza y señaló que cuando formó parte de ella, no se sintió cómodo.

Raúl Pinto y Aquiles Mata quieren volver a Alajuelense con el grupo "Un nuevo comienzo". (Jose Rivera)

El dirigente renunció a su puesto como vicepresidente tras solo un año en el cargo y ahora forma parte de la papeleta opositora, que busca sacar al grupo que lidera Joseph Joseph para tomar el control del club.

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León Weinstok se refiere al proceso electoral en Alajuelense

Un miembro de la junta directiva actual, León Weinstok, habló sobre lo que fue la salida de Raúl y la postura que tomó ahora, por la cual no hizo muchos aspavientos.

“El tema político de la institución es algo rico y digno de nuestra historia y, una asociación como tal, que haya varias papeletas, es importante para que se escuchen ideas y demás.

“Habrá una papeleta desde el grupo oficialista; entiendo que hay otra más. Es bueno más bien que haya una institución así de viva”, opinó.

Weinstok agregó que más bien dijo que es una dicha que en la Liga; todos tienen oportunidad de manifestarse y decir qué es lo que no les gusta como club.

“Yo me preocuparía más si fuera una institución apática, que cuesta encontrar gente que participe; mientras sea para aportar ideas, bienvenidos sean. Estamos trabajando para tener una estructura, proyección y un equipo sólido. Los criterios que puedan venir ayudan a la autocrítica, mejora; prefiero eso a que haya una apatía”, comentó.

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León Weinstok afirma que postulará de nuevo su nombre en la junta directiva de Alajuelense. (Fanny Tayver Marín)

Asamblea elegirá varios puestos en la junta directiva

El club hizo este jueves la convocatoria oficial a asamblea para el próximo sábado a las 8 a.m. en primera instancia y una hora después en segunda, en la que el principal asunto será la elección de nuevos puestos.

El vicepresidente primero, secretario, protesorero, vocal primero, vocal tercero y fiscal financiero serán los cargos que estén en disputa.

Uno de los puestos que está en juego es el de Weinstok, quien indicó que está interesado en continuar como secretario del club.

“Es importante tomar en cuenta que por estatutos la votación es por papeleta y no por persona, pero seguramente sí estaría dentro del oficialismo”, añadió.

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Tres grupos competirán en proceso electoral manudo

En el anuncio publicado este jueves en el diario La Nación sobre la convocatoria, además se indicó que la recepción de papeletas se cierra el martes 9 de junio de 2026, a las 8 a.m.

Además del bloque oficialista, dos grupos opositores pelearán lugares: “Un nuevo capítulo”, encabezado por Pinto, y Grandeza Rojinegra, compuesto por socios cercanos.

Marco Vásquez, gerente general del club, no entró en polémicas con Pinto tampoco y más bien elogió la posibilidad de que sean los socios quienes elijan a sus dirigentes.

“Como empleado de la institución ahora, yo no entro en temas de política; lo que sí puedo decir es que, en los últimos 26 años que he estado cerca de la institución, para mí es una alegría enorme ver que somos una institución democrática que permite que la gente pueda opinar y que la gente proponga su nombre para un puesto de directiva”.