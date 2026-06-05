Se calienta la campaña en Alajuelense: Joseph Joseph responde a Raúl Pinto

Joseph Joseph, presidente de Liga Deportiva Alajuelense, evitó tratar de referirse a las recientes declaraciones que dio Raúl Pinto, sobre la salida de Óscar Ramírez del equipo, pero al final mandó su filazo.

El dirigente liguista conversó con los medios, a una semana de llevarse a cabo la asamblea de asociados de la LDA (13 de junio), en donde se elegirán puestos claves como primer vicepresidente, secretario, protesorero, primer vocal y tercer vocal.

Pinto encabeza la papeleta de un grupo llamado “Un nuevo capítulo” y recientemente aseguró que el Machillo dejó el primer equipo rojinegro, luego de realizar una serie de solicitudes a las que, aparentemente, la junta directiva le dijo que no.

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Joseph Joseph, presidente de Alajuelense se refirió a las declaraciones recientes de Raúl Pinto. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Entre esas solicitudes destacaba el cambio de hora de entrenamientos, la llegada de Johnny Acosta como asistente técnico y el regreso del defensor Giancarlo González.

Las declaraciones de Joseph Joseph

Ante lo dicho por Pinto, esto fue lo que respondió el presidente liguista:

“Me parecen declaraciones muy desafortunadas y lo menos conveniente es que se politice un tema de alguien tan querido en la institución como Óscar Ramírez.

“De mi parte no pienso caer tan bajo; Óscar es una institución dentro de la Liga, no merece que se politice ese tema, no voy a caer en eso y Óscar siempre tiene las puertas abiertas para volver a esta que es su institución”, aseguró.

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A Joseph también se le preguntó por lo que ha pasado con Alejandro Bran y Kenneth Vargas y se mostró satisfecho por la forma en la que han abordado el tema.

Raúl Pinto y Aquiles Mata desean volver a la directiva de Alajuelense. Foto: archivo. (Jose Rivera)

“Son situaciones que no podemos aceptar en deportistas de alto nivel como lo son ellos; hemos tomado las medidas y hemos actuado bien como junta directiva.

“Se ha seguido el debido proceso; uno no quiere que eso suceda, pero no se van a alcahuetear y tomamos las decisiones correctas en este tema.

“La educación no solo es académica, es de valores, y en el colegio del CAR hay un curso llamado ‘Ética y valores’ que trata este tipo de temas; con más educación vamos a evitar este tipo de cosas.

“Estamos actuando de manera ejemplar con este tipo de situaciones, es una manera de enseñar y no se trata de hacerle daño a las personas que se equivocan, pero a veces hay que tomar decisiones”, aseguró.

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Otro de los temas que tocó el presidente erizo fue sobre la continuidad de Daniel Chacón, que regresó a la LDA luego de su paso por el Municipal Liberia.

“Daniel es jugador de la institución; será decisión del gerente deportivo y cuerpo técnico si se queda o no.

“Sobre Roan Wilson: ustedes saben que no me gusta hablar de fichajes antes de que realmente sucedan, no me gusta hablar ni cuando están a un 99 por ciento, así que las comunicamos cuando sean definitivas”, añadió.