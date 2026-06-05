Deportes

Se calienta la campaña en Alajuelense: Joseph Joseph responde a Raúl Pinto

El presidente de Alajuelense calificó como desafortunadas las declaraciones de Raúl Pinto sobre la salida de Óscar Ramírez

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

Joseph Joseph, presidente de Liga Deportiva Alajuelense, evitó tratar de referirse a las recientes declaraciones que dio Raúl Pinto, sobre la salida de Óscar Ramírez del equipo, pero al final mandó su filazo.

El dirigente liguista conversó con los medios, a una semana de llevarse a cabo la asamblea de asociados de la LDA (13 de junio), en donde se elegirán puestos claves como primer vicepresidente, secretario, protesorero, primer vocal y tercer vocal.

Pinto encabeza la papeleta de un grupo llamado “Un nuevo capítulo” y recientemente aseguró que el Machillo dejó el primer equipo rojinegro, luego de realizar una serie de solicitudes a las que, aparentemente, la junta directiva le dijo que no.

LEA MÁS: Raúl Pinto reaparece para contar lo que Alajuelense le habría negado a Óscar Ramírez

Alajuelense vs. Herediano
Joseph Joseph, presidente de Alajuelense se refirió a las declaraciones recientes de Raúl Pinto. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Entre esas solicitudes destacaba el cambio de hora de entrenamientos, la llegada de Johnny Acosta como asistente técnico y el regreso del defensor Giancarlo González.

Las declaraciones de Joseph Joseph

Ante lo dicho por Pinto, esto fue lo que respondió el presidente liguista:

“Me parecen declaraciones muy desafortunadas y lo menos conveniente es que se politice un tema de alguien tan querido en la institución como Óscar Ramírez.

“De mi parte no pienso caer tan bajo; Óscar es una institución dentro de la Liga, no merece que se politice ese tema, no voy a caer en eso y Óscar siempre tiene las puertas abiertas para volver a esta que es su institución”, aseguró.

LEA MÁS: Un grupo ligado a la época más ganadora de Alajuelense quiere volver al poder

A Joseph también se le preguntó por lo que ha pasado con Alejandro Bran y Kenneth Vargas y se mostró satisfecho por la forma en la que han abordado el tema.

Raúl Pinto y Aquiles Mata desean volver a la directiva de Alajuelense. Foto: archivo. (Jose Rivera)

“Son situaciones que no podemos aceptar en deportistas de alto nivel como lo son ellos; hemos tomado las medidas y hemos actuado bien como junta directiva.

“Se ha seguido el debido proceso; uno no quiere que eso suceda, pero no se van a alcahuetear y tomamos las decisiones correctas en este tema.

“La educación no solo es académica, es de valores, y en el colegio del CAR hay un curso llamado ‘Ética y valores’ que trata este tipo de temas; con más educación vamos a evitar este tipo de cosas.

“Estamos actuando de manera ejemplar con este tipo de situaciones, es una manera de enseñar y no se trata de hacerle daño a las personas que se equivocan, pero a veces hay que tomar decisiones”, aseguró.

LEA MÁS: Grandeza Rojinegra revela su plan para el futuro de Alajuelense

Otro de los temas que tocó el presidente erizo fue sobre la continuidad de Daniel Chacón, que regresó a la LDA luego de su paso por el Municipal Liberia.

“Daniel es jugador de la institución; será decisión del gerente deportivo y cuerpo técnico si se queda o no.

“Sobre Roan Wilson: ustedes saben que no me gusta hablar de fichajes antes de que realmente sucedan, no me gusta hablar ni cuando están a un 99 por ciento, así que las comunicamos cuando sean definitivas”, añadió.

Alajuelense vs. PZ
El dirigente rojinegro habló de la situación de Alejandro Bran. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
LA TEJA
La Teja
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
AlajuelenseÓscar RamírezRaúl PintoJoseph Joseph
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.