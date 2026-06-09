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Joel Campbell le responde sin tapujos a Raúl Pinto luego de críticas del expresidente manudo

Joel Campbell le respondió a Raúl Pinto por su tiradera contra el delantero

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Por Eduardo Rodríguez

Este martes, el expresidente manudo Raúl Pinto dio unas declaraciones en Teletica en donde le tiró unos dardos a Joel Campbell, de que ahora supuestamente quiere ir al Saprissa luego de su salida de Alajuelense.

Alajuelense vs. PZ
Joel le tiró a Raúl Pinto (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Ante esto, el atacante exmanudo en su red social de Instagram aprovechó para responderle sin tapujos al expresidente rojinegro por sus palabras contra él.

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Joel Campbell le respondió a Raúl Pinto por medio de sus redes sociales. Captura de pantalla.
Joel Campbell le respondió a Raúl Pinto por medio de sus redes sociales. Captura de pantalla. (Instagram/Joel Campbell le respondió a Raúl Pinto por medio de sus redes sociales. Captura de pantalla.)

“No he dado ninguna declaración desde hace meses y ahora quiere hacer campaña política con mi nombre… Qué fácil… Nunca opino cuando hablan de mí, respeto el punto de vista de cualquier persona, no me tomo nada personal… pero este tipo de mentiras, NO…“, puso Campbell en sus redes.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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