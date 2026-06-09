¿Cuándo serán los clásicos del Apertura 2026? Aquí la lista de las principales fechas

Alajuelense y Saprissa jugarán en el estadio Morera Soto en la jornada siete. (Jose Cordero/José Cordero)

El Apertura 2026 arrancará el 26 de julio y desde muy temprano el certamen contará con algunos de los partidos más atractivos para la afición en general.

El choque que genera más atención en el fútbol costarricense, el clásico entre Saprissa y Alajuelense, se jugará primero en el estadio Morera Soto, en Alajuela, en la jornada siete, el 6 de setiembre, mientras que el otro juego será en la fecha 14, en Tibás, el 1 de noviembre.

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Herediano y Alajuelense protagonizarán uno de los primeros grandes duelos

Apenas en la tercera jornada, estará uno de los juegos más bravos cuando el campeón nacional, Herediano, reciba a Alajuelense el 9 de agosto, en el estadio Carlos Alvarado.

Para la fecha cuatro, Saprissa será local contra Cartaginés, mientras que en la jornada seis, los brumosos serán ahora quienes reciban al Herediano.

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La jornada ocho los blanquiazules recibirán a los rojinegros, y en la fecha nueve el Monstruo tendrá la visita del Team para cerrar la primera vuelta con los juegos entre los grandes.