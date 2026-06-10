Chepe Bomba ve mejoras en Costa Rica con el Bocha y se siente muy pesimista con Panamá para el Mundial

El segundo Mundial para Panamá se acerca; sin embargo, para el polémico periodista José Miguel Domínguez, el futuro canalero pinta negativo, no sueña con un buen papel en Norteamérica 2026.

Chepe Bomba visitó las instalaciones de La Teja para analizar lo que se le viene a los canaleros en el grupo que comparte con Ghana, Croacia e Inglaterra, este último precisamente será el rival de Costa Rica este miércoles a las 2 de la tarde, y por eso el panameño le pide a la Sele hacer un buen juego para evitar que los ingleses lleguen más alzados a la Copa del Mundo.

Chepe Bomba tiene miedo para el Mundial (Kevin Guerrero/Kevin Guerrero)

“Costa Rica va a salir al cien, tiene que hacerlo, tiene ese deber por no ir al Mundial, y es un juego que le sirve al Bocha Batista para determinar qué jugadores son el futuro y creo que va a ser un buen termómetro para ver a Inglaterra, que no tiene a Cole Palmer, a Phil Foden, pero que tiene las figuras necesarias y un técnico, como Thomas Tuchel, para ganar la Copa del Mundo y ver qué sensaciones dejan.

“Quiero ver si meten miedo porque si están muy fuertes y le meten a Costa Rica cinco o tres y lo destruyen, ahí Chepe Bomba pone un rosario con agua, algo yo hago, porque voy a ir con miedo si golean a Costa Rica”, señaló el periodista.

Pese a que ha tenido un inicio sin victorias, para Domínguez, la Sele con Fernando Batista ha tenido una mejora; no obstante, afirma que hay cosas en los jugadores, como los últimos escándalos, que deben cambiar.

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“Los he visto bien y hay jugadores que he visto que salen reforzados, como es el caso de Manfred Ugalde; he visto a otros que les han dado oportunidades, pero otros que no han dado la talla desde lo sicológico”.

“A nivel mental, usted no puede estar pensando en una discoteca. Yo creo que este tipo de jugadores merecen dos años fuera de la selección o no pertenecer al proceso, independientemente de cómo se llame, se llame Messi o Ronaldo, que son los grandes ejemplos, pero si haces estas cosas, por cómo está Costa Rica a nivel de prensa, la gente y demás están molestos por no ir al Mundial, y te vas a una discoteca, es que no estás bien, no pueden vestir la camisa de Costa Rica Warren Madrigal, Alejandro Bran y Kenneth Vargas”.

Panamá se llevó una goleada de 6-2 ante Brasil previo al Mundial (Prensa FEPAFUT/Prensa FEPAFUT)

La visión de Chepe Bomba con Panamá de cara al Mundial

Domínguez tiene muchas reservas y se encuentra muy crítico con el timonel canalero de cara a lo que espera en la Copa del Mundo.

Para el periodista, Thomas Christiansen ya cumplió el sueño. (Fepafut/Fepafut)

“Yo no veo a Panamá clasificando, lo veo como una utopía, lo veo como un imposible, no creo que Panamá se meta a dieciseisavos. Yo sueño con algún puntito o con ganarle a Ghana, pero lo veo muy difícil, sobre todo porque Thomas Christiansen se ha llevado un hospital al Mundial con jugadores que no están en ritmo, otros que no están al cien y otros que están entre algodones”.

“Estamos viendo si Carrasquilla llega o no y no podemos estar, a días del Mundial, viendo si él llega o no, y no hay plan B. Lo veo como un equipo muy debilitado, pero ojalá me callen la boca, yo amo a mi país, pero Tomás llevó un equipo sin equilibrio, mucha defensa, atacantes, extremos, pero se olvidó de la media cancha y contra esta gente que juega en Francia y la Premier League, tienen la capacidad de derrotarte. Con Ghana y ahora con Croacia ya vimos lo que hicieron en el 2018 y 2022, y de Inglaterra es toda la Premier League con gran ritmo; yo tengo miedo, hay que dar una imagen al menos buena”.

Chepe Bomba ve mejoras en Costa Rica con el Bocha. (Kevin Guerrero/Kevin Guerrero)

Chepe comentó sobre los jugadores de Saprissa de la Selección

“Yo amo a Fidel Escobar; es un gran jugador, multicampeón en Saprissa. Pero tuvo una lesión que lo saca tantos meses, no agarra un ritmo y hay mejores que él en este momento, solo jugando tres partidos y luego lo suspenden otros tres más”.

“Marcel Hernández lo retiró en la final pasada, lo dejó en evidencia, luego Igor Thiago lo dejó en evidencia en Brasil, contra República Dominicana tampoco estuvo fino, no es por mal jugador, sino por estar sin ritmo. Si Fidel no estaba, ¿para qué perder el espacio?, punto”, manifestó sobre el zaguero.

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En cuanto al atacante morado Tomás Rodríguez, para Chepe el ariete mejoró en los últimos encuentros con los tibaseños, marcando goles.

“A Tomás le costó, pero se acomodó, marcó gol con la Selección de Panamá, tiene buena técnica, te puede jugar de 10, por la banda; es un jugador muy inteligente que baja y hace recorridos. Tomás, por minutos, claro que la Copa del Mundo es una realidad”.

“Ahora bien, sacar a Kadir Barría por Tomás no tiene una lógica real, porque Kadir juega en el Botafogo de Brasil y Tomás en Costa Rica, pero ahí se la compro al técnico por conocer al jugador”.

Chepe aprovechó para adelantar que no ve más futuro en la selección con este técnico, al que de paso le dejó un recadito.

“Había otros que no tenían que ir, pero a Christiansen no hay plata para renovarlo, entonces para mí ya acabó su ciclo y toca buscar otro técnico”, concluyó el canalero.