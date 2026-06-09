Fernando Batista habló de Juan Pablo Añor y afirmó que le recuerda a un jugador del Saprissa

Juan Pablo Añor fue parte del amistoso internacional entre Venezuela y Argentina el año pasado. (CHANDAN KHANNA/AFP)

Fernando “Bocha” Batista, seleccionador de Costa Rica, tiene muy buena referencia de Juan Pablo Añor, nuevo fichaje de Alajuelense, un futbolista del que asegura le caerá muy bien a los manudos y hasta aseguró se le parece mucho a un jugador del Saprissa.

En la conferencia de prensa de este martes previo al amistoso ante la Selección de Inglaterra, al Bocha le preguntaron por el jugador venezolano, a quien convocó en su momento cuando dirigía al cuadro vinotinto.

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“Le puede dar mucho a la Liga”

“Juanpi es un jugador, la verdad, con unas características muy buenas. Creo que le puede dar mucho a la Liga, un jugador muy técnico, muy clarito para jugar”.

Fernando Batista comentó que conoce bien las características de Juan Pablo Añor. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Tiene experiencia, ha jugado bastante en Europa, ojalá que le vaya muy bien, porque primero, es una gran persona, hemos convivido bastante en Venezuela en muchas situaciones. Ojalá que todo lo que hace bien dentro de la cancha le sirva a la Liga también, porque es una incorporación importante”, explicó.

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La comparación con Andrey Soto

Batista aseguró que tiene características similares a las de Andrey Soto, futbolista que acaba de ser contratado por los morados y forma parte de la Tricolor.

“Observando a la distancia tiene esas características de Andrey Soto, es un jugador que tiene buen pase, buena pegada”, describió.

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