Juan Pablo Añor, nuevo fichaje de Alajuelense, vino a jugar a Costa Rica hace diez años ¿Cómo le fue?

Juan Pablo Añor, nuevo fichaje de Alajuelense, llegará a Costa Rica próximamente, un país que ya conocía desde hace diez años cuando vino a jugar por primera vez acá.

La vez que Juan Pablo Añor jugó en Costa Rica con Venezuela

El volante rojinegro disputó con la Selección de Venezuela un amistoso contra Costa Rica en el Estadio Nacional el 27 de mayo del 2016, encuentro en el que los ticos se impusieron 2-1.

En aquel choque, Juanpi, como se le conoce al mediocampista, fue titular y disputó los 90 minutos de un fogueo que cerró la preparación de ambos equipos de cara a la Copa América Centenario de ese mismo año.

Los tantos de los ticos fueron marcados por Cristian Gamboa a los 40 minutos y Ariel Rodríguez a los 49, mientras que por los chamos anotó Salomón Rondón, quien había adelantado a los suyos al minuto 29.

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Un joven de 22 años que buscaba consolidarse en la Vinotinto

En aquel momento, Juanpi era un joven de 22 años que estaba buscando consolidarse en el equipo vinotinto, con el que posteriormente disputó la Copa América Centenario en los Estados Unidos.

El mediocampista comenzaba a abrirse paso en una selección venezolana en la que poco a poco ganaba protagonismo gracias a sus actuaciones en el fútbol europeo.

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Las imágenes que guarda La Teja de aquel partido

La Teja estuvo en aquel encuentro y guarda imágenes de Añor enfrentando a varias de las máximas figuras de la Selección de Costa Rica de aquella época, una curiosidad que toma relevancia ahora que el futbolista está a las puertas de iniciar una nueva etapa con la camiseta rojinegra.

Diez años después de aquella visita al país, el volante venezolano regresará a territorio costarricense, pero esta vez para convertirse en uno de los refuerzos llamados a asumir un papel importante en el mediocampo de la Liga.

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Juan Pablo Añor enfrentó a Costa Rica en el estadio Nacional en el 2016. (Rafael Pacheco Granados)

Juanpi se midió a una Costa Rica con sus mejores figuras en el 2016. (Rafael Pacheco Granados)

Juan Pablo Añor enfrentó a Costa Rica en el estadio Nacional en el 2016. (Rafael Pacheco Granados)

Ronald Matarrita batalló con Juan Pablo Añor en aquel entonces, con quien ahora será su compañero en Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)