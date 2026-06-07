Famoso periodista de ESPN nos hizo un análisis de quién es Juan Pablo Añor tras su llegada a Alajuelense

Juan Pablo Añor fue parte del amistoso internacional entre Venezuela y Argentina que se disputó en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens, Florida, el 10 de octubre de 2025. (CHANDAN KHANNA/AFP)

El volante venezolano Juan Pablo Añor llega a Alajuelense acompañado de un buen currículo y un paso por su selección, pero a nivel nacional, no muchos conocen quién es el futbolista de 32 años.

¿Qué dicen en Venezuela sobre Juan Pablo Añor?

Para tener una idea quién es él, más allá de lo que dicen sus números o videos en Internet, La Teja buscó a uno de los periodistas deportivos venezolanos más reconocidos del medio, el señor Richard Méndez, analista y narrador en ESPN.

Méndez explicó de manera amplia qué le parece la llegada del volante y qué podría aportarle a los manudos, en una liga en la que cree podría marcar diferencia.

Richard destacó principalmente el manejo de balón, la visión de juego y la capacidad técnica del jugador, aspectos que definió como algunas de sus principales fortalezas.

“Juanpi es todo un diez a la antigua, lo que antes llamábamos enganche, fue el diez del Málaga en la Liga (española). Un jugador con una visión de juego especial y esa capacidad de filtrar muy buenos pases al compañero en ataque. Posee muy buena pegada desde fuera del área y gambeta”, dijo de entrada.

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Juan Pablo Añor es un jugador con muy buen manejo de balón según Richard Méndez. Con Venezuela enfrentó a Costa Rica en un amistoso en el 2016. (Rafael Pacheco Granados)

El perfil futbolístico que llega a la Liga

Añor viene del fútbol griego, del Volos NFC de la primera división de Grecia, en el que jugó 32 de 35 partidos en toda la temporada entre el torneo local y de Liga.

“Es un jugador regateador, de esos que te filtra pases y necesita mucha libertad, jugando a la espalda del nueve, ese es su estilo, su buena pegada de afuera del área más que por fuerza es por colocación, también patea tiros libres, aunque no es su especialidad. Puede jugar tirándose a la banda sobre todo hacia la derecha”, explicó.

Un detalle en el que no es tan fuerte es en el aspecto físico, pero lo compensa con otras características que podrían ayudarle a destacar en Costa Rica.

“Quizás por estatura no es tan físico en las pelotas divididas aéreas porque no tiene tanta estatura y no es fuerte, físicamente no es un tipo grande, pero ofensivamente es un jugadorazo, es un tipo de esos que tiene una visión de juego”.

“Creo que en el fútbol tico le va a ir muy bien, porque en Costa Rica se disfruta mucho del buen fútbol, de ese tipo de jugadores. Creo que están llevando un buen fichaje”, dijo.

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Richard Méndez es un reconocido periodista hace muchos años ESPN. Foto: Instagram

Su experiencia con la selección de Venezuela y en Europa

Méndez además destacó el paso del jugador por la Selección de Venezuela, con la que acumula cerca de 30 partidos internacionales, siendo su presentación más reciente un amistoso contra Argentina en Miami, Estados Unidos, en el que jugó 78 minutos en octubre de 2025.

“En la selección tiene momentos buenos, en la etapa que estuvo Rafael Dudamel, le hizo un golazo a Argentina en aquella eliminatoria”.

“Es un jugador con experiencia y rodaje en Europa, fue el diez del Málaga, en algún momento en el Málaga, en la primera división, era una de las camisetas más vendidas. Creo que se llevan un gran jugador, claro en un tramo más avanzado en su edad y carrera, pero recién acaba de llegar de Europa, ojalá le vaya bien”, comentó.

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Añor buscará llenar una plaza que hace rato buscan los erizos y en la que no han dado con el nombre correcto para que les maneje el medio campo