Vea el gol que el nuevo fichaje de Alajuelense le anotó al Real Madrid de Keylor Navas en el Santiago Bernabéu

Alajuelense sorprendió este sábado con el anuncio de Juan Pablo Añor como su nuevo refuerzo en la media cancha, ante la sorpresa de todo el liguismo, que no lo tiene bien referenciado.

Juan Pablo Añor le anotó al Real Madrid de Kylor Navas en el propio Bernabéu (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

El mediocampista venezolano tuvo un paso importante por Europa, donde con el Málaga, en la temporada 2016-2017, cuando el Real Madrid reinaba en la Champions League con Keylor Navas en el arco, el ahora jugador liguista le hizo un tanto en el propio Santiago Bernabéu a los merengues.

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En un remate de un compañero que tapó el arquero tico, el balón le quedó de rebote al ahora creativo erizo, que recepcionó la esférica y, pese a tener por delante a Nacho y Casemiro, más el mismo Keylor, que ya estaba recuperado tras la primera atajada, el venezolano la colgó pegada al poste para batir a Halcón.

En ese encuentro, el Real Madrid se impuso 2-1 al Málaga, que marcó su único tanto por intermedio del ahora futbolista de Alajuela, y en el link de este video de La Liga Española puede apreciarlo a partir de los 49 segundos.