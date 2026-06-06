Deportes

Vea el gol que el nuevo fichaje de Alajuelense le anotó al Real Madrid de Keylor Navas en el Santiago Bernabéu

Juan Pablo Añor es el nuevo refuerzo manudo para la media cancha y este sabe lo que es anotarle hasta al Real Madrid de Keylor Navas

EscucharEscuchar
Por Eduardo Rodríguez

Alajuelense sorprendió este sábado con el anuncio de Juan Pablo Añor como su nuevo refuerzo en la media cancha, ante la sorpresa de todo el liguismo, que no lo tiene bien referenciado.

Juan Pablo Añor firmó un contrato por dos años con Liga Deportiva Alajuelense.
Juan Pablo Añor le anotó al Real Madrid de Kylor Navas en el propio Bernabéu (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

El mediocampista venezolano tuvo un paso importante por Europa, donde con el Málaga, en la temporada 2016-2017, cuando el Real Madrid reinaba en la Champions League con Keylor Navas en el arco, el ahora jugador liguista le hizo un tanto en el propio Santiago Bernabéu a los merengues.

LEA MÁS: Los números revelan cuáles clubes lideran las redes sociales en Costa Rica y Centroamérica

En un remate de un compañero que tapó el arquero tico, el balón le quedó de rebote al ahora creativo erizo, que recepcionó la esférica y, pese a tener por delante a Nacho y Casemiro, más el mismo Keylor, que ya estaba recuperado tras la primera atajada, el venezolano la colgó pegada al poste para batir a Halcón.

En ese encuentro, el Real Madrid se impuso 2-1 al Málaga, que marcó su único tanto por intermedio del ahora futbolista de Alajuela, y en el link de este video de La Liga Española puede apreciarlo a partir de los 49 segundos.

LA TEJA
La Teja
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
AlajuelenseLDAJuanPi AñorKeylor NavasReal Madrid
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.