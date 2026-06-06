Los números revelan cuáles clubes lideran las redes sociales en Costa Rica y Centroamérica

En nuestro país solo hay dos equipos que se pelean la corona en esta batalla de redes y son Alajuelense y Saprissa, por lo que enfrentaremos a ambos en seis plataformas: Facebook, X, Instagram, TikTok, Threads y YouTube con la cantidad de seguidores que tiene cada uno en sus cuentas oficiales, aprovechando el fenómeno de Tim Payne en días recientes.

Facebook es la red social con más seguidores, y en esa, el Clásico Nacional, al momento de la recopilación y redacción de la nota, se lo lleva la Liga como el monarca con poco más de 1.156.300 seguidores, mientras que los de Tibás están rondando el 1.145.000.

Alajuelense domina en Facebook a nivel de clubes en Costa Rica (Jose Cordero/José Cordero)

En X, antiguo Twitter, el Monstruo le gana al León con más de 289 mil seguidores, mientras que los erizos tienen 240 mil.

En Instagram nuevamente se lleva el punto el conjunto de Tibás con 515 mil seguidores, contra los 402 mil que acumula la Liga.

Threads: La historia se vuelve a pintar de rojinegro con victoria de los manudos sobre los tibaseños gracias a sus 102 mil seguidores sobre los 90 mil de Saprissa.

TikTok es victoria del Monstruo una vez más con 256 mil seguidores sobre los 178 mil que tiene el club rojinegro en dicha plataforma.

Youtube vuelve a tener dominio de Saprissa sobre Alajuelense con sus 37 mil seguidores, adelantando a los manudos que están por encima de los 26 mil.

Sumando todas las redes sociales es el que más suma en Costa Rica (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El tercer lugar en la batalla de redes sociales

El Herediano y Cartaginés sí se encuentran muy por detrás de la Liga y Saprissa; no obstante, los florenses ganan en todo a los brumosos, aunque la distancia no es tanta en las plataformas.

Facebook lo gana Herediano con más de 295 mil seguidores por los 235 mil de Cartaginés.

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En la plataforma de X, de nuevo triunfa el Team con más de 32 mil seguidores, mientras que los azules acumulan más de 27 mil.

Nuevamente gana Heredia en Instagram con 96 mil sobre los 66 mil seguidores de los de la Vieja Metrópoli.

En TikTok, los vigentes campeones superan a Cartago con sus más de 20 mil seguidores y los brumosos, por su parte, tienen más de 7.500.

Pese a los títulos el Herediano no logra acercarse a la Liga y Saprissa en redes sociales (Rafael Pacheco Granados)

Threads: Los monarcas nacionales acumulan 16 mil y los blanquiazules más de 11 mil.

En YouTube, nuevamente el Team supera a los paperos con más de 8.000, mientras que los cartagos acumulan poco más de mil.

Las redes de los equipos más populares de Centroamérica

Alajuelense y Saprissa no tienen rivales en toda el área centroamericana, con la excepción de uno solo y es el Olimpia de Honduras; sin embargo, cabe decir que los catrachos tienen mucha más población que Costa Rica, por lo que también hay que incluir este factor en la ecuación.

Los olimpistas dominan Facebook con más de 1.180.000 seguidores; es decir, en esta red social superan a manudos y tibaseños, igual que en X, donde con sus más de 320 mil usuarios también se coronan en Centroamérica, mismo caso de YouTube, en el que sus 39 mil seguidores lo ponen en lo más alto de Centroamérica.

En lo que se refiere a Instagram, suman 409 mil; es decir, muy igualados, pero ligeramente adelante de la Liga, pero pierden con Saprissa.

Cartaginés es el cuarto equipo con más seguidores en redes sociales

En TikTok suman más de 133 mil; o sea, claramente detrás de rojinegros y morados, lo mismo que en Threads, en el que también los equipos ticos ganan por goleada ante los más de 63 mil seguidores olimpistas.

Entre esos tres se disputan la corona, pero si sumamos las redes de otros importantes clubes centroamericanos, podemos hacer la comparación de qué tan populares son o no Cartaginés y Herediano en cuanto a redes sociales.

Motagua es el otro gran club catracho y este acumula en Facebook 491 mil seguidores, 157 mil en X, en Instagram 166 mil, TikTok 43 mil, Threads 20 mil y en YouTube 17 mil; es decir, en todas las redes superan a brumosos y florenses.

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En Guatemala, que también es un país con una mayor población que Costa Rica, Municipal y Comunicaciones son los reyes.

Los rojos suman en Facebook 745 mil seguidores, Instagram 178 mil, X 143 mil, TikTok 136 mil, Threads 51 mil y YouTube 12 mil.

Los cremas, por su lado, tienen en Facebook 995 mil usuarios, en X 138 mil, en Instagram 208 mil, TikTok 160 mil, Threads 1800 y YouTube más de 10 mil; es decir que también están delante de brumosos y el Team.

En El Salvador, FAS y Alianza mandan y los blancos tienen en Facebook 469 mil, en X 134 mil, Instagram 200 mil, TikTok 138 mil. En Threads no tienen cuenta y en YouTube 39 mil.

Olimpia es el único equipo que compite con Alajuela y Saprissa en redes sociales de Centroamérica (Jose Cordero/José Cordero)

Por su lado, el FAS en Facebook tiene 411 mil seguidores; en X, 82 mil; en Instagram, 128 mil; en TikTok, 87 mil; en Threads, 16 mil y en YouTube, 47 mil; por ende, también adelantan a rojiamarillos y Cartago.

En Nicaragua, el Real Estelí suma 436 mil en Facebook, 19 mil en X, 107 mil en Instagram, 459 mil en TikTok, 23 mil en Threads y 124 mil.

Diriangen, que es el otro grande nicaragüense, tiene en Facebook 119 mil, en X 6.900, Instagram 30 mil, TikTok 50 mil, Threads más de 5.200 y YouTube más de 5.000; es decir que con los clubes pinoleros sí hay más disputa si los ponemos a competir con Cartaginés y Herediano.

Especialista en redes sociales analiza el trabajo de los clubes nacionales

El ingeniero y especialista en estrategias digitales, Esteban Mora, habló con La Teja para analizar cómo trabajan los clubes ticos las redes sociales y la comparativa entre ellos mismos, y sumarles al debate a los de Centroamérica.

“Hay dos equipos que se distribuyen casi el 90% del mercado total en Costa Rica, entonces lo hagan bien o mal, siempre van a tener una cuota de mercado digital, ya que polarizan la atención”.

Los equipos más importantes de Nicaragua en redes sociales luchan de cerca con Heredia y Cartago

“Con Herediano es curioso, es un equipo con muchos campeonatos, pero lo digital es muy cruel con ellos, entonces es algo odioso, pero las redes no van en función de rendimiento.

“La Liga tiene dos títulos nacionales en los últimos años, pero es cuatro veces más grande que Herediano. Eso es un eco real de la cuota de mercado en la población; los éxitos de los equipos son algo injusto, pero no creo que tenga ningún peso”, explicó.

Esteban asegura que en el país al tema digital le falta mucho trabajo para crecer mucho más; además, nos dijo cuál considera la red social a la que más deben poner atención los clubes.

“Para mí, YouTube es la que deberían poner en el foco de atención; por las características de la red, el alcance que tiene, es algo más una plataforma de streaming que una red social.

“Yo creo que los equipos de fútbol deben convertirse en marcas; entonces, si se convierten en marcas globales, tienes que empezar a diversificar por fuerza el contenido y eso demanda mucho esfuerzo.

“Vea, Netflix es un monstruo, pero YouTube es más grande, y cuánto estoy desperdiciando para hacer a los equipos en marcas globales sin explotar una plataforma como esa”, dijo.

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Sobre la comparativa con el resto de Centroamérica, el especialista dio una explicación sobre qué influye en el dominio manudo y morado y lo rezagados que están el Team y brumosos.

“Costa Rica tiene ventaja; puede tener menos población que otros países, pero la penetración de mercado de conexión a internet es muy alta. Aquí es el 80%, El Salvador un 60%, Guatemala por ahí de 50%, Honduras y Nicaragua alrededor del 40%. Entonces hay que dividir la población y jugamos con ventaja, más el costo de algunos países en la conectividad.

“Lo de Cartago y Heredia es injusto; ellos tienen que ver cómo pellizcan de lo que quede entre la Liga y Saprissa, que es como un 20% para ellos de cuota de mercado y el resto de equipos. Entonces les va a costar demasiado porque no hay mercado donde agarrar, además de que son fenómenos provinciales; los otros dos son sociales y culturales”, sentenció.