Fidel Escobar sigue de malas y cometió otra pifia que le costó un gol a la Selección de Panamá

Fidel Escobar la sigue pasando mal con la selección de Panamá. (FABIO TEIXEIRA/Anadolu via AFP)

Fidel Escobar sigue de malas, pues este miércoles cometió otro error serio que le costó un gol a la Selección de Panamá en el amistoso de despedida que disputó ante República Dominicana, antes de partir a Estados Unidos para el Mundial de Norteamérica 2026.

El defensor y volante del Saprissa se confió y regaló un balón que no pudo despejar, se lo robaron y dejó irse al dominicano Erick Japa para que este anotara a los 67 minutos.

Escobar no fue titular en el juego, sino que entró al medio tiempo. El otro morado en la selección panameña, Tomás Rodríguez, sí fue titular y anotó el primer gol de los canaleros.

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Grave error de Fidel Escobar desata críticas en Panamá

Los panas ganaron 4-2, pero más allá del marcador, los señalamientos al morado no fueron tibios y la afición canalera en redes sociales le recriminó su estado físico y falta de reacción.

El fallo del futbolista ocurrió en una acción que parecía controlada, pero una mala decisión permitió que el atacante dominicano aprovechara el regalo para descontar en el marcador.

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¡Error en defensa y gol! 😔⚽️



Erick Japa se anticipa a Fidel Escobar y marca el segundo de República Dominicana. #EstoyMareaRoja pic.twitter.com/xeMSUUAt4u — Deportes RPC (@deportes_rpc) June 4, 2026

El defensor del Saprissa atraviesa un momento complicado

Escobar no la está pasando bien últimamente. En la final del Clausura 2026, Marcel Hernández le pintó la cara en el segundo gol del Herediano, acción que supuso la victoria 2-0 y el título para los rojiamarillos.

Ese episodio y el error de este miércoles han provocado que el defensor quede nuevamente en el centro de las críticas tanto en Costa Rica como en Panamá.

Aficionados canaleros reaccionaron con dureza en redes sociales

“Mucha campaña le hicieron a Fidel y está en un bajísimo nivel, no está ni para ser aguatero de la selección”, “Más duro que pan viejo ese Fidel”, “Error de Fidel Escobar, digan las vainas como son”, fueron algunos de los comentarios publicados en la cuenta de X de RPC, medio que transmitió el compromiso en territorio panameño.

Las reacciones reflejan la preocupación de una parte de la afición canalera por el rendimiento del jugador a pocos días de afrontar la competición más importante para la selección panameña.