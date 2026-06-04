Torneo Nacional

(Video) Tomás Rodríguez anotó con la Selección de Panamá en amistoso de despedida

Tomás Rodríguez anotó con la Selección de Panamá en el amistoso ante República Dominicana y le dieron hasta este número

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Por Sergio Alvarado

Tomás Rodríguez, delantero del Saprissa, apareció este miércoles en el amistoso que la selección de Panamá disputó ante República Dominicana en la capital canalera.

El atacante morado anotó a los 15 minutos para abrir el marcador ante los caribeños, en un juego en el que salió como titular y usando el número nueve.

Tomás Rodríguez anotó en el amistoso de Panamá ante República Dominicana
Tomás Rodríguez anotó en el amistoso de Panamá ante República Dominicana (X Fepafut/X Fepafut)

Tomás pescó un balón que quedó suelto en el área tras un rechazo de la zaga rival; la bola le quedó frente a la red, le llegó una marca de inmediato, se la quitó con derecha con una muy buena maniobra y definió arriba, adonde no le llegaban los rivales.

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La anotación le valió elogios por la forma en la que resolvió la jugada en general, en un encuentro que se encuentra 3-2

Además, la familia del jugador morado estaba viéndole en el estadio Rommel Fernández.

Fidel Escobar inició el partido como suplente y entró al medio tiempo.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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