El llamativo mensaje de figura morada tras llevarse seis goles con su selección

La selección de Panamá sufrió una derrota en el amistoso frente a Brasil, encuentro que terminó con marcador de 6-2 y que forma parte de la preparación del equipo para el Mundial de 2026.
Uno de los futbolistas que se pronunció tras el partido fue Tomás Rodríguez, jugador del Deportivo Saprissa y uno de los convocados por el técnico Thomas Christiansen para la cita mundialista.
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El mensaje de Tomás Rodríguez
A través de sus redes sociales, el delantero destacó el valor de estas experiencias para seguir creciendo como profesional.
“Linda experiencia vivida de cara a lo que se viene. Disfrutar y vivir estos momentos únicos que nos regala el fútbol nos fortalece. La alegría y satisfacción de poder cumplir cada sueño es fundamental para seguir escalando, sin importar los obstáculos, y hacer que cada momento sea único”, escribió.
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Rodríguez y Fidel Escobar forman parte de la convocatoria panameña para el torneo. Antes del Mundial, Panamá disputará amistosos ante República Dominicana y Bosnia y Herzegovina, mientras que en la fase de grupos enfrentará a Inglaterra, Croacia y Ghana.