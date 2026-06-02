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El llamativo mensaje de figura morada tras llevarse seis goles con su selección

Luego de la derrota frente a Brasil, Tomás Rodríguez compartió una reflexión

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Por Yerlin Gómez Izaguirre

La selección de Panamá sufrió una derrota en el amistoso frente a Brasil, encuentro que terminó con marcador de 6-2 y que forma parte de la preparación del equipo para el Mundial de 2026.

Uno de los futbolistas que se pronunció tras el partido fue Tomás Rodríguez, jugador del Deportivo Saprissa y uno de los convocados por el técnico Thomas Christiansen para la cita mundialista.

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El mensaje de Tomás Rodríguez

A través de sus redes sociales, el delantero destacó el valor de estas experiencias para seguir creciendo como profesional.

Saprissa presenta sus nuevos jugadores
Tomás Rodríguez es uno de los convocados con la Selección de Panamá. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Linda experiencia vivida de cara a lo que se viene. Disfrutar y vivir estos momentos únicos que nos regala el fútbol nos fortalece. La alegría y satisfacción de poder cumplir cada sueño es fundamental para seguir escalando, sin importar los obstáculos, y hacer que cada momento sea único”, escribió.

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Rodríguez y Fidel Escobar forman parte de la convocatoria panameña para el torneo. Antes del Mundial, Panamá disputará amistosos ante República Dominicana y Bosnia y Herzegovina, mientras que en la fase de grupos enfrentará a Inglaterra, Croacia y Ghana.

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Tomás RodríguezSaprissaPanamá vs. Brasil
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

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