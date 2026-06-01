Saprissa sigue siendo el rey... Los morados sacan pecho por esta razón

Una vez más, el Deportivo Saprissa volvió a dominar el rubro de las taquillas y de asistencia a los estadios en este pasado torneo Clausura 2026.

En las 18 jornadas del certamen, los morados sumaron una asistencia de 115.532 personas en la Cueva con una recaudación de poco más de 290 millones de colones.

Saprissa dominó la recaudación del pasado Clausura 2026 (JorgeNavarro para LaNacionyLaTej/Saprissa vs. Herediano)

El segundo lugar se lo lleva la Liga Deportiva Alajuelense con 80.552 hinchas en el estadio Alejandro Morera Soto y más de 170 millones de colones en la recaudación.

El Club Sport Cartaginés fue el que se dejó el tercer puesto, pero ya muy lejos de liguistas y tibaseños, con 23.766 personas en el Fello Meza y más de 63 millones de colones recaudados.

El campeón nacional, el Herediano, llevó 20.598 personas a su estadio en las primeras 18 jornadas en las que consiguieron el primer puesto, acumulando más de 52 millones de colones.

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Fuera de los clubes grandes del país, San Carlos fue el quinto lugar con 14.973 hinchas en el Carlos Ugalde y 26 millones de colones, seguido por Liberia con 13.919 en asistencia; sin embargo, los pamperos incluso recaudaron más dinero que el mismo Herediano con 56,119,468.32 colones para los Coyotes que llegaron hasta las semifinales.

Pérez Zeledón quedó en la séptima casilla con 12.051 personas en su estadio y 25 millones de colones en recaudación; Puntares quedó octavo con 7.399 y dos melones más que los generaleños.

Herediano quedó campeón pero hasta Cartaginés le superó en afición en su estadio (Rafael Pacheco Granados)

Guadalupe, que fue el equipo que descendió, terminó noveno con 7.009 aficionados y más de 19 millones en taquilla, mientras que Sporting, que estrenó estadio y sede en Grecia, quedó último con 6.536 personas y la recaudación fue de 26,840,000.00 colones.

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Con las semifinales y la final, los de Tibás acabaron haciendo más de 460 millones en recaudación y 151.177 aficionados en la Cueva; Cartaginés, pese a jugar un partido menos, ya que quedó eliminado en semifinales, acabó con 27.807 aficionados y casi los 82 milloncitos de colones, mientras que el Team llevó 26.969 rojiamarillos al Carlos Alvarado y 92,151,327.42 de colones. Por su parte, Liberia finalizó con 17.086 aurinegros en su reducto, contando la semifinal, y acabaron recaudando 78,986,724.98 colones.