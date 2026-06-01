En Panamá no tuvieron piedad con Fidel Escobar tras la estrepitosa caída frente a Brasil

La Selección Nacional de Panamá se llevó un durísimo correctivo en su visita a Brasil este domingo al perder con un marcador de 6-2 y un jugador canalero fue muy señalado por su accionar: Fidel Escobar.

El defensa del Deportivo Saprissa fue estelar y jugó 65 minutos, saliendo del campo con cinco goles recibidos de los seis que acabó anotando el combinado brasileño en el estadio Maracaná, en lo que fue la despedida de los cinco veces campeones mundiales de su afición previo a la Copa del Mundo.

Fidel fue duramente criticado en Panamá tras juego ante Brasil (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“¿Qué quieren que les diga, que estamos bien para el Mundial? ¿Quieren que los engañe y les diga que estamos bien con la convocatoria para el Mundial? Ustedes vieron a Fidel Escobar; señoras y señores, la realidad es que Fidel Escobar en este 2026 no ha estado nunca para estar en la Copa del Mundo, paupérrimo para Panamá, es la realidad", manifestó con clara molestia el polémico periodista Chepe Bomba.

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“Contra Ghana no se pueden cometer esos errores; van a salir los africanos como unos auténticos leones a masacrarnos. Lo que vieron ante Brasil de Panamá ya está anotado con tinta roja en la libreta del conjunto de Ghana. Croacia viendo, Inglaterra frotándose las manos: O mejoramos o salimos goleados”, afirmó el mismo José Miguel Domínguez.

En la red social X, muchos aficionados también la agarraron contra el zaguero morado por su participación, siendo viral el video del atacante del Brentford, Igor Thiago, quien le hizo un caño a Fidel para regatearlo con muchísima facilidad y acabar sacando un penal que significó el quinto gol de la noche para los sudamericanos.

Igor Thiago le montó un baile a Fidel Escobar en uno de los tantos brasileños (FABIO TEIXEIRA/Anadolu via AFP)

Después de esa anotación de los pentacampeones del mundo fue cuando Thomás Christianen decidió sacar al tibaseño, quien viene de un semestre para el olvido con el Monstruo. Recordemos que en la final ante Herediano, con la serie empatada a un tanto por lado, fue regateado por Marcel Hernández con mucha facilidad para con eso sentenciar a Saprissa a otro fracaso más.

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El defensa se lesionó en la final ante Alajuelense en diciembre pasado y tras eso estuvo casi cuatro meses sin jugar, hasta que a mediados de abril volvió a las canchas en un partido contra Liberia en la Cueva.

Fidel estuvo involucrado en una polémica que lo alejó más de las canchas cuando, en la última jornada de la fase regular, en el Lito Pérez ante Puntarenas, por una situación con el comisionado de la Unafut, se le suspendió por tres fechas; es decir, se perdió las semifinales y la ida de la final, volviendo para el partido de vuelta en el Carlos Alvarado en Heredia, donde el Monstruo terminó perdiendo una vez más el título.