Cartaginés sueña con un fichaje bomba: periodista hondureño actualiza acerca de José Pinto

El nombre de José Mario Pinto empezó a sonar como un posible fichaje bomba para el Cartaginés proveniente del Olimpia de Honduras.

Estos rumores se iniciaron gracias a una información del periodista Álvaro de la Rocha, quien vinculó al extremo con los brumosos.

“Club Sport Cartaginés ha mostrado un fuerte interés en José Mario Pinto. El club costarricense tiene al extremo como uno de sus grandes objetivos en lo que va del mercado de fichajes. Pláticas ya iniciadas para abordar su incorporación”, afirmó en su cuenta de X el periodista hondureño.

Pinto sabe lo que es jugar contra Cartago como lo hizo la pasada Copa Centroamericana (Diario Diez para La Nación/Diario Diez para La Nación)

Ante esta posibilidad de Pinto en Cartago, La Teja habló con Gustavo Roca, comunicador catracho, para conocer más detalles sobre el presente del habilidoso jugador olimpista.

“Actualmente está sin contrato; el Olimpia quiere renovarlo, pero la decisión del futbolista es esperar alguna oferta del extranjero. Es un jugadorazo, pero en el último año estuvo desconectado, lejos de su nivel; de hecho, en el último tramo del torneo perdió la titularidad, pero creo que es por la molestia, ya que hubo una rebeldía del jugador, ya que Banfield se lo quería llevar, pero Olimpia no quiso, ya que los tiempos no daban para buscar un sucesor y eso le molestó.

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“Siempre se le ha achacado el no salir de Olimpia, pero nunca cedieron; incluso hace año y medio atrás hubo una oferta de la MLS, pero Olimpia tasa muy alto a los futbolistas, pero ahora libre, él espera salir, aunque el último torneo que jugó es contraproducente; sin embargo, el certamen antepasado que se coronó campeón fue con gol suyo en la final; era él y 10 más en Olimpia”, aseguró Roca.

El periodista comentó sobre las características del extremo hondureño de la selección que empezó a sonar como opción de los blanquiazules.

José Pinto suena para llegar a Cartaginés segín periodista catracho (Jose Cordero/José Cordero)

“Como jugador, solo referencias positivas por lo mostrado. Es un futbolista desequilibrante, con un cambio de ritmo impresionante, gambetero; puedo garantizar que en liga nacional no hay un driblador tan encarador, con ese desparpajo como él; la fineza que tiene es nata, es un jugadorazo.

“Él siente que el tren se le puede estar yendo del extranjero; pasó con Carlos Pineda, Pineda que se fue a Sporting, que no es comparable con Olimpia”, aseguró el comunicador catracho.

El habilidoso atacante de Honduras viene de ser galardonado como el tercer futbolista con más regates completados a nivel mundial en el año 2025, según Sofacore, solo por detrás de Lamine Yamal del Barcelona y Guilherme Smith del Union St. Gilloise.

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La Teja intentó conocer la versión del presidente del club de la Vieja Metrópoli, Leonardo Vargas; sin embargo, no recibimos respuesta por parte del jerarca del Cartaginés.

Semanas atrás, cierto sector de aficionados de Alajuela empezó en redes sociales a pedir el fichaje de José Mario para reforzar al club rojinegro en el sector ofensivo; no obstante, de una posible llegada a los manudos no ha trascendido nada.