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¿De quién prefiere ser asistente entre Carevic o Medford? Esto dijo Geiner Segura

Geiner Segura fue consultado de cuál técnico prefiere ser asistente entre Medford o Carevic

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Por Eduardo Rodríguez

Geiner Segura es el actual asistente técnico del Saprissa junto a Hernán Medford y en una entrevista en Fox, al Fantasma le consultaron con quién es mejor desempeñar su rol de segundo, entre el Pelícano y Andrés Carevic, con quien logró dos títulos en Alajuelense.

Saprissa Pérez Zeledón
A Geiner le consultaron sobre con cual es mejor asistente entre Medford y Carevic (Albert Marín)

“De los dos se aprende; con Carevic tuvimos un paso importante, conseguimos dos títulos y aprendí cosas importantes bajo el liderazgo de él, su metodología. Con Hernán también; son dos muy buenos entrenadores de los cuales uno aprende, no se puede ser tan cerrado”, expresó.

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A la pregunta a la que sí se mojó Geiner fue sobre cuál de los dos tiene mejor sentido del humor.

Hernán es un tipo muy agradable, no es que Carevic no, es que Hernán por su forma de ser; ambos tienen muy buena gestión, los dos son muy buenos”, contestó Segura.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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