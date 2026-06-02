Christian Bolaños señala la diferencia que separa a Manfred Ugalde de otros futbolistas de su generación

El compromiso que implica formar parte de la Selección Nacional fue uno de los temas centrales del más reciente episodio del pódcast “¡Qué parida!" con Celso Borges.

Durante la conversación, en la que participaron Christian Bolaños, Celso Borges y el periodista Luis Enrique Bolaños, el exjugador saprissista destacó el caso de Manfred Ugalde, a quien conoció durante su etapa en Saprissa.

Esto ante la pregunta de Luis Enrique, quien le consultó si es cierto que a las nuevas generaciones les “falta compromiso” o si hay excepciones.

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El elogio de Christian Bolaños a Manfred Ugalde

“Bola” le respondió asegurando que desde sus inicios Ugalde mostraba una mentalidad distinta y el deseo de crecer profesionalmente, lo cual ha sido clave en su éxito.

Manfred Ugalde fue aplaudido por Christian Bolaños. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

“Me parece que desde que él llegó, cuando yo estaba con él en Saprissa, la tenía clarísima. Uno lo arropó porque veía las ganas y el deseo que tenía. Lo golpeaban y uno le decía: ‘Levántese, no reclame’. Y hasta la fecha, aunque las decisiones que uno va tomando en el camino son otras cosas, uno entiende quién está listo”, expresó Christian.

El delantero conquistó recientemente su primer título en Europa con su equipo, el Spartak Moscú.

Manfred Ugalde está destacando en Europa. (Spartak Mosc/Spartak Moscú)

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Actualmente, Bolaños se desempeña como jefe de Saprissa Academy y director de proyectos formativos, una posición que le permite trabajar de cerca con jóvenes talentos.

La conversación también abordó la reciente polémica que involucró a algunos jugadores de la selección, utilizando ese contexto para reflexionar sobre los sacrificios, responsabilidades y decisiones que acompañan la carrera de un futbolista profesional.