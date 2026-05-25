Celebración del título de Spartak de Moscú de Manfred Ugalde terminó con un accidente que ya es viral

Lo que debía ser una celebración perfecta para Manfred Ugalde y el Spartak de Moscú terminó convirtiéndose en uno de los momentos más virales del fin de semana luego de que uno de sus compañeros quebrara accidentalmente el trofeo durante los festejos del campeonato.

El trofeo se quebró en plena celebración

Manfred Ugalde mostró su felicidad al conseguir el primer triunfo en 2026. (Spartak Moscú/Spartak Moscú)

El delantero costarricense acababa de conquistar su primer título en el fútbol europeo luego de que el Spartak venciera al FC Krasnodar en tanda de penales para coronarse campeón de la Copa de Rusia.

Sin embargo, mientras el plantel celebraba con la copa, ocurrió el inesperado accidente. El argentino Pablo Solari, compañero de Manfred, estaba levantando el trofeo frente a la afición cuando parte de la copa terminó quebrándose.

El momento quedó grabado en video y rápidamente comenzó a hacerse viral en redes sociales, donde miles de aficionados reaccionaron sorprendidos por la escena.

Por suerte no hubo heridos

Según se aprecia en las imágenes, el trofeo estaba fabricado en vidrio, lo que generó preocupación inmediata entre quienes estaban cerca por el riesgo de cortes.

Afortunadamente, el accidente no pasó a más y ninguno de los futbolistas resultó herido.

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Mientras tanto, Manfred Ugalde celebró a lo grande su primer campeonato en Europa, logro importante dentro de su crecimiento en el fútbol internacional.