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Saprissa no contará con Hernán Medford por algunos días debido a esta situación

Hernán Medford quedará fuera del Saprissa por unos días y esta es la razón de su salida

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Hernán Medford, técnico del Deportivo Saprissa, se separará del primer equipo por unos días, por lo que la S informó este jueves la razón de la salida del entrenador.

El equipo de prensa del club comentó que el Pelícano se someterá a una cirugía de rodilla, con el objetivo de aliviar el dolor y mejorar su movilidad.

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Hernán Medford será sometido a una cirugía. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El procedimiento

Saprissa agregó en el comunicado de prensa:

“Como consecuencia de su extensa trayectoria como futbolista profesional y de los años vinculados a la actividad deportiva tras su retiro, la articulación presenta un desgaste significativo que le ha generado molestias y limitaciones en sus actividades cotidianas y profesionales.

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“Por este motivo, Medford será intervenido quirúrgicamente y el Deportivo Saprissa le brindará el acompañamiento necesario durante todo el proceso, así como las condiciones adecuadas para favorecer una pronta y satisfactoria recuperación.

“La institución le desea el mayor de los éxitos en este procedimiento y en su proceso de rehabilitación”.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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