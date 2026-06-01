Jugador que estuvo muchos años en Saprissa sorprendió con carta de despedida

Aunque el Deportivo Saprissa anunció su salida hace varios días, el futbolista Deyver Vega sorprendió la noche de este domingo al publicar una emotiva carta de despedida dedicada al club morado.

El atacante utilizó sus redes sociales para agradecer públicamente a la institución y cerrar oficialmente un ciclo, que marcó gran parte de su trayectoria en el fútbol costarricense.

Deyver Vega agradeció al Saprissa por los años vividos

Deyver Vega tuvo dos etapas como jugador de Saprissa. Foto: Saprissa.

“Agradezco a Saprissa por la oportunidad, la confianza y las experiencias vividas durante tantos años. Los caminos se separan, pero el respeto y el agradecimiento permanecen.

“Gracias por permitirme ser parte de la historia de esta gran institución, me voy con mucha gratitud y orgullo por todo lo vivido.

“Con la satisfacción de haber entregado siempre lo mejor de mí, cierro este capítulo y afronto los nuevos retos con ilusión y determinación”, escribió el futbolista.

Los morados reaccionaron al mensaje del futbolista

El mensaje rápidamente generó reacciones entre aficionados morados, quienes aprovecharon la publicación para agradecerle por su entrega y desearle éxito en la próxima etapa de su carrera.

Muchos aficionados destacaron el compromiso y la identificación que el atacante mostró con la institución durante los años en que defendió al club.

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El futbolista tuvo diferentes etapas en Saprissa y, en su momento, logró consolidarse como uno de los jugadores más queridos por la afición morada.

Ahora el atacante deberá definir su futuro y nuevo equipo.