Saprissa por fin tomó una decisión con Roy Myers y la categoría Sub-21 del Monstruo

Un extécnico de Alajuelense se convertirá en el entrenador de la categoría Sub-21 del Saprissa.

Este martes, la dirigencia morada informó que Roberto Castro será el encargado de esta categoría de las ligas menores del Monstruo, el timonel llegará en sustitución de Roy Myers, quien tuvo a los muchachos el semestre pasado e hizo un torneo para el olvido.

Castro fue técnico del primer equipo de San Carlos. Además, estuvo como asistente en el Deportivo Mixco de Guatemala, donde formó parte del cuerpo técnico liderado por Douglas Sequeira. En Alajuelense dirigió al equipo Sub-21.

LEA MÁS: Renovación de Newton Williams obliga a Saprissa a tomar decisiones importantes

Roberto Castro será el entrenador de la categoría Sub-21 del Saprissa. Foto: prensa Saprissa. (Foto: prensa Saprissa. /Foto: prensa Saprissa.)

Con buen colmillo

Castro tiene 40 años y además, fue asistente de Wálter Centeno en el Municipal Grecia, durante su etapa en la Liga de Ascenso y posteriormente alcanzó el subcampeonato de la segunda división con Quepos Cambute.

“Además, formó parte del cuerpo técnico de la Federación Costarricense de Fútbol como entrenador principal de la Selección Nacional Sub-15, experiencia que complementa su amplio recorrido en procesos de formación y desarrollo de talento.

LEA MÁS: Saprissa anuncia su primer refuerzo para la próxima temporada

“La incorporación de Roberto Castro fortalece la estructura deportiva de nuestra institución y reafirma el compromiso del club con el crecimiento integral de sus divisiones menores”, destacó la S en un comunicado.