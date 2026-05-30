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Renovación de Newton Williams obliga a Saprissa a tomar decisiones importantes

Newton Williams renovó con Saprisa por dos torneos cortos y en este momento, el cuadro morado tiene 6 extranjeros

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Saprissa anunció la renovación del delantero panameño Newton Williams y la gran pregunta que se hacen los morados es saber qué pasará con la situación de los extranjeros en el club.

Recordemos que cada equipo debe contar con 5 futbolistas foráneos y, en este momento, con la extensión del contrato de Newton, en el Sapri hay 6: Mariano Torres, Fidel Escobar, Tomás Rodríguez, Bancy Hernández y Luis Javier Paradela.

El presidente del Deportivo Saprissa,Roberto Artavia, dijo en el programa Teléfono Rojo que uno de los jugadores mencionados tiene ofertas para dejar Costa Rica.

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Saprissa vs. Herediano
Tomás Rodríguez tiene ofertas para volver a Sudamérica. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Ofertas de Sudamérica

El dirigente afirmó que el delantero Tomás Rodríguez llama la atención en países de Sudamérica.

Newton Williams, delantero del Deportivo Saprissa
Newton Williams, delantero del Deportivo Saprissa (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

“Por Tomás ya tienen interés en Paraguay, en equipos de Sudamérica, hasta podría regresar a Venezuela y hay algunas ligas de Europa. Ofertas hay y las consideramos si generan una importante cantidad de recursos, más allá de lo que va a generar por el Mundial”, comentó.

El presidente morado añadió que, si alguno de los jugadores no encuentra alguna oferta, tendrán que prestar a alguno.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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