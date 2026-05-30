Renovación de Newton Williams obliga a Saprissa a tomar decisiones importantes

Saprissa anunció la renovación del delantero panameño Newton Williams y la gran pregunta que se hacen los morados es saber qué pasará con la situación de los extranjeros en el club.

Recordemos que cada equipo debe contar con 5 futbolistas foráneos y, en este momento, con la extensión del contrato de Newton, en el Sapri hay 6: Mariano Torres, Fidel Escobar, Tomás Rodríguez, Bancy Hernández y Luis Javier Paradela.

El presidente del Deportivo Saprissa,Roberto Artavia, dijo en el programa Teléfono Rojo que uno de los jugadores mencionados tiene ofertas para dejar Costa Rica.

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Tomás Rodríguez tiene ofertas para volver a Sudamérica. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Ofertas de Sudamérica

El dirigente afirmó que el delantero Tomás Rodríguez llama la atención en países de Sudamérica.

Newton Williams, delantero del Deportivo Saprissa (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

“Por Tomás ya tienen interés en Paraguay, en equipos de Sudamérica, hasta podría regresar a Venezuela y hay algunas ligas de Europa. Ofertas hay y las consideramos si generan una importante cantidad de recursos, más allá de lo que va a generar por el Mundial”, comentó.

El presidente morado añadió que, si alguno de los jugadores no encuentra alguna oferta, tendrán que prestar a alguno.