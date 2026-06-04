Ronald González sacude el fútbol al decir cómo debe jugar la Selección de Costa Rica

Ronald González, entrenador nacional. Rafael Pacheco.

Ronald González, director de selecciones de la Federación Costarricense de Fútbol, fue muy concreto y aterrizado y dio la receta de cómo debe jugar la Selección de Costa Rica.

El encargado del área deportiva de la Fedefútbol aseguró que crearon un documento en el que se explica el modelo y estilo a seguir para todas las selecciones, desde la mayor hasta las menores.

“Apenas llegamos, nosotros pasamos un documento a la Federación, que se llama ‘Identidad Competitiva’. Es un documento en el que le decimos a nuestros entrenadores cómo es que debemos competir y cuál es el contexto y escenario ideal para hacerlo", indicó Ronald a Radio Columbia.

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“No somos España ni Francia, somos Costa Rica”

González señaló que el documento se basa en la forma en que Costa Rica ha tenido éxito a lo largo de los años.

“Lo quiero explicar fácilmente. ¿Cómo tenemos que competir? ¿Cómo hemos competido a través de nuestra historia y nos ha dado resultados?

“Nosotros normalmente no hemos sido un equipo dominante, nunca hemos dominado a un equipo internacionalmente, siempre hemos sido una selección con un bloque compacto, replegado, saliendo al contragolpe y con buena pelota quieta.

“Tenemos que ser un equipo táctico, ordenado; por ahí un aficionado decía: ‘Ahorita tenemos que hacer arroz y frijoles’. Nosotros no somos España, Alemania, Francia u Holanda, somos Costa Rica”, destacó.

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Ronald González advirtió cómo tiene que plantarse Costa Rica en los partidos. (Prensa Fedefútbol/Prensa Fedefútbol)

Pragmatismo, orden y eficiencia: la fórmula de la Tricolor

El director aseguró que el futbolista tico se caracteriza por ser muy aplicado tácticamente cuando se le dispone a hacerlo así; por eso, históricamente, se han obtenido resultados importantes.

“Sobre esto vamos y no solo para selección mayor, vamos así con todas las selecciones. Estas son las charlas que hemos tenido con todos los entrenadores que tenemos en la estructura; el que lo entienda así es bienvenido y el que no, entonces no puede estar.

“No somos un equipo que combina, que sale con el portero, que hace siete pases para llegar al marco. Nunca hemos sido así, siempre hemos sido un equipo diferente.

“Con esto no quiero decir que seamos un equipo ratonero ni mucho menos, sino una selección práctica, ordenada, pragmática y eficiente”, explicó.

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Lo dicho por González es un aviso claro de qué se verá de la Tricolor próximamente, porque, como lo indicó, eso no depende de un técnico, sino de una identidad.